Черезов считает, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине

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Двукратный олимпийский призёр Иван Черезов прокомментировал выступление российской биатлонистки Кристины Резцовой на этапах Кубка мира нынешнего сезона.
Черезов считает, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Резцова 19 декабря выиграла бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Российская биатлонистка впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира в индивидуальной гонке.

«С такими результатами Кристина ярко выделяется из всей женской сборной. Молодец, здорово! Она хорошо бежит, у неё хорошие движения и техника. Главное, что в ней чувствуется заряд. До Олимпийских игр ещё полтора месяца, впереди ещё три этапа, всё может поменяться. На данный момент она своими результатами доказывает, что сможет побороться в индивидуальных гонках за медали», — цитирует Черезова Betonmobile.ru.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Тихонов назвал прорывом бронзу Резцовой в масс-старте на КМ в Анси.

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