«На прошлый Новый год хорошо выспалась»: Солдатова — о жизни вне спорта, дуэли Авериной с Ашрам и новых звёздах сборной

Дина Аверина сделала в многоборье всё возможное, чтобы выиграть золото Олимпийских игр, но Линой Ашрам выглядела убедительнее в глазах судей. Об этом в интервью RT заявила бывшая чемпионка мира Александра Солдатова. По её словам, ситуация в художественной гимнастике в последнее время изменилась и теперь россиянкам необходимо побеждать не только себя, но и соперниц, которые наступают на пятки. Спортсменка также предположила, чья звёзда должна взойти на спортивном небосклоне в ближайшее время, и рассказала, что изменилось в её жизни после завершения карьеры.

«Привыкли бороться с собой, а не с соперницами»

— Главным событием уходящего года стала Олимпиада в Токио. Ещё до начала турнира вы говорили, что российским девочкам будет непросто. Что вас беспокоило?

— Да. Это показали последние чемпионаты Европы. Уже тогда было видно: наши конкуренты наступают на пятки. Раньше, если мы исполняли программу чисто, получали огромный отрыв по баллам. Теперь же все результаты получаются очень близкими. Это добавляет волнения и, конечно же, в итоге сказывается на выступлении.

— Какой была ваша первая реакция на оценки Авериных в Токио?

— Сложно сказать. Болела за них. Но очень трудно судить о выступлении, когда смотришь за соревнованиями на экране. Я видела, что Дина и Арина старались и делали всё на 100%. А почему такие оценки, только судьи знают.

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— Дина в интервью призналась, что перед последним предметом в многоборье не знала, стоит ли что-то менять в программе, так как оценки судей не совпадали с её ожиданиями. В вашей карьере подобное случалось?

— Я обычно выступала с Яной Кудрявцевой и Ритой Мамун. В силу того, что у меня не было достаточно опыта и привилегий, при хорошем исполнении (даже лучше Риты и Яны) мои оценки оказывались меньше. Судьи просто не могли поставить те баллы, которые я действительно заслуживала.

— К слову, когда составляется программа, гимнастки с тренерами сразу обговаривают, где и как её можно упростить или усложнить. Существует же тактическая борьба?

— Когда мы отрабатываем программу, то обговариваем все моменты. Например, ты скрутил больше оборотов, чем планировалось, и это заняло дополнительные секунды. Значит, следующий элемент, упражнение с предметом стараемся укоротить, но при этом сделать сложнее. Во время выступления идёт настоящая математика в голове, где лучше усложнить, в каком месте сократить, а где, наоборот, удлинить. Но на тренировках мы, конечно же, все возможные варианты с наставниками обсуждаем.

— Если бы Дина всё-таки что-то усложнила в последнем упражнении, это повлияло бы на оценки? Или решение судьями было принято раньше?

— Сложно сказать. Действительно, складывается впечатление, что всё это было заранее запланировано. Россию хотели оставить без золота — в итоге так и поступили. На этой Олимпиаде Дина действительно показала максимум: она не уронила предмет, не потеряла его, не упала. Очень странно и неожиданно, что по итогам она выполнила всё и проиграла. Думаю, Дина сама была к этому не готова. Она привыкла: если всё делает чисто, то побеждает.

— То есть она боролась всегда только с собой, а не с соперницами?

— Да, это было правилом для всех нас, российских гимнасток. Мы боремся не с кем-то, а в первую очередь сами с собой. Если справилась — ты умничка, победила!

«Ашрам победила благодаря напору и энергетике»

— Если смотреть на выступление Ашрам глазами судей, что могло привлечь судей?

— Линой стала олимпийской чемпионкой, потому что правила поменялись и очень сильно ценится предмет. Она, действительно, продемонстрировала очень сложные вещи, которые даже я не смогла бы сделать. Кроме того, большую роль сыграли её напор и энергетика. Именно благодаря этому израильтянка сумела добраться до высшей ступени пьедестала почёта.

— У Дины программа была попроще?

— У них был примерно один уровень по сложности, но очень большая разница в исполнении, качестве.

Линой сгибала руки и ноги во время выполнения элементов. Дина же всё делала по правилам художественной гимнастики. Мне, со стороны, это бросалось в глаза. И конечно, приятнее было следить за выступлением россиянки.

— То есть выступление Ашрам было сложным, но грязным?

— Да. Но в то же время оно было эффектным. И, видимо, судьи не стали обращать внимание на правильность и качество исполнения элементов. Поэтому она и стала первой.

— Для большинства людей, далёких от гимнастики, до сих пор остаётся загадкой, как можно выиграть турнир, если у тебя упал предмет. Когда вы выступали, подобное происходило?

— Потеря предмета в данном случае сильно преувеличена. Бывает, когда ты теряешь за такую ошибку балл. Но она уронила ленту рядом с собой. Это стоит всего три десятых. И ей хватило очков, чтобы перекрыть эту потерю. На самом деле, было много ситуаций, когда происходили куда более грубые ошибки, но при этом гимнастки становились олимпийскими чемпионками. В данном случае, я думаю, к ней просто придираются.

— Лучше всего Ашрам выступает с булавами?

— Они у всех самые сильные, потому что по бонусам и баллам получается набрать намного больше, чем с другими предметами. А самый сложный — лента, так как должна быть очень чёткая траектория каждого движения. Если что-то делаешь неправильно, это чревато появлением узла, который помешает выступать дальше. У Арины как раз так и произошло. На мой взгляд, самым сложным предметом является именно лента.

— Неприятный звоночек для нашей команды прозвучал и на чемпионате мира в выступлениях с той же лентой. Судьи отклонили протест сборной России и отдали золото белорусской гимнастке Горносько. С данным решением вы согласны?

— Если честно, мне самой очень понравилось выступление Алины. Она была достойна первого места.

— Получается, в следующем году российским девушкам, в первую очередь, стоит задуматься о смене приоритетов. Теперь не всё зависит только от них?

— Да, конечно. И это очень непросто, даже для зрителей. Но именно по исполнению и качеству Россия сейчас намного впереди. Смотрю на Лалу Крамаренко, нашу новую звёздочку. Она делает невероятные вещи, и вместе с ней Россия снова может быть впереди.

«Пора дать дорогу молодым»

— До следующих Игр ещё три года. И большой вопрос, останутся ли Аверины. Всё-таки в Париже им будет 26 лет. В таком возрасте возможно выступать на высоком уровне?

— Если позволяет здоровье и есть желание, то можно. Но я не уверена, что у них получится, так как ещё в 2020-м году, пока не было новости о переносе Игр, они озвучивали желание завершить спортивную карьеру после Олимпиады. Поэтому не думаю, что они останутся. Мне кажется, надо дать дорогу молодым. Но решать должны сами девочки.

— Они с вами это не обсуждали?

— Мы общаемся, но такие вопросы стараемся не поднимать. Им и без этого тошно, поэтому обсуждаем, в первую очередь, позитивные моменты.

— После чемпионата мира, когда восстановлен статус-кво, можно было бы красиво уйти…

— С одной стороны, да. Но они пока сами не знают, хотят или нет продолжать карьеру. Это покажет только время. И ни я, ни они сами сейчас на этот вопрос не смогут ответить.

— Вы уже сказали, что вам нравится Лала Крамаренко. А кто ещё из российской молодёжи может в ближайшее время ярко засверкать на международной арене?

— Я не так часто слежу, но мне очень нравится Лала. Я вижу работу Ирины Александровны (Винер-Усмановой — RT). Есть элементы, которые делала я, и теперь повторяет Крамаренко. Ещё мне нравится Анастасия Симакова. Она выполняет очень сложные — даже сделала бы акцент — смелые броски и элементы. То, что я возможно не решилась бы исполнять. Пока так. А дальше будем следить. В январе начинается новый сезон, и уже станет понятна ситуация. Сейчас пока не до конца ясно, кто лидер команды.

— Самое яркое лично для вас событие в этом году?

— Я сейчас не так близка к художественной гимнастике. Но мне очень понравился Гран-При в Москве. Приезжала на турнир, выступала на открытии и закрытии с показательными выступлениями. Было потрясающе.

— Вы находитесь в отличной форме и спокойно участвуете в показательных выступлениях, несмотря на то, что закончили карьеру. Как много времени сейчас проводите в зале?

— Я стараюсь как можно больше уделять внимания тренировкам, потому что в любом случае, профессиональный ты спортсмен или нет, здоровье мышечного корсета очень важно. Особенно в моём случае. От природы достались очень мягкие связки. Если их не укреплять, это чревато проблемами со здоровьем и повреждениями.

— Вы ушли из спорта в том числе из-за травм. Сейчас боли, с ними связанные, ушли на второй план?

— Уже да. Всё прошло. Теперь я просто поддерживаю свой уровень, чтобы больше не возникало проблем со здоровьем. У меня всё в меру — тренируюсь, но сильно не усердствую. Это сейчас самое главное.

«Художественная гимнастика стала хобби»

— Вы только что вернулись с мастер-класса, который прошёл на Сахалине. Где ещё успели побывать в этом году?

— С одной стороны, много где была, а с другой — ещё больше поездок отменилось из-за ковида, так как родители не решались отправлять деток на массовые мероприятия. Очень рада, что получилось добраться до восточного побережья страны. Впервые побывала в Южно-Сахалинске, там невероятная атмосфера, мне безумно понравилось. Надеюсь, в следующем году удастся путешествовать значительно чаще.

— С детьми какого возраста вы работаете?

— От 6 до 12 лет. За это время формируется база. Важны предметная и физическая подготовка. А дальше начинаются нюансы. Когда всё основное они уже умеют, а ты указываешь на тонкости. Конечно, это намного интереснее. Поэтому больше нравится работать со взрослыми.

— Уже прошёл год с момента завершения спортивной карьеры. Успели за это время найти себя?

— Сейчас главная задача — это образование. Учусь на экономиста, и для меня это очень важно. Когда заканчивала карьеру, понимала: взяла от спорта всё, что только можно. Чувствовала, мне нужно развиваться дальше. Этим я сейчас и занимаюсь.

— И параллельно путешествуете с мастер-классами?

— Да. Мастер-классы и тренировки — это моё хобби. То, что доставляет удовольствие. Просто люблю это и не более того.

— Этот новый год будет вторым в карьере, когда можно позволить себе практически всё. Как собираетесь его отмечать?

— Прошлый стал для меня исключением. Было такое состояние и настроение, что я праздновала абсолютно одна. В другой квартире, не видя никого. Послушала речь президента и пошла спать. В этот раз сделаю всё, как обычно. Проведу праздник с семьёй.

— В прошлом году чувствовали опустошение?

— Да, было очень непросто. Я завершила карьеру, рассталась с молодым человеком, восстанавливала здоровье. Оказалась настолько уставшей, истощённой, что просто не хотела изображать радость и улыбку при виде близких людей, поэтому решила — пусть лучше меня вообще не будет. Я хорошо поспала, мне казалось, что на тот момент это было правильным решением.

— Не захотели надевать маску, как на выступлениях…

— Да, именно маску. С родными всегда хочется оставаться искренней. Но в тот раз не было внутренних сил даже улыбаться и, тем более, притворяться, что всё хорошо.

— В этом году всё иначе?

— Да, всё отлично. Я даже праздную и со своей семьей, и с молодым человеком. Это прямо два в одном, очень рада.

— Как изменился праздничный стол по сравнению с периодом, когда выступали?

— Если честно, совсем никак. Я очень люблю красную икру. Это всё, что я ем каждый год. На неё не было запретов раньше и, тем более, теперь.

— Говоря о запретах, сборной России по футболу теперь нельзя сахар. А вы, будучи спортсменкой, могли себе позволить сладкое?

— Это очень странный и закоренелый стереотип, что гимнасткам нельзя ничего есть. На самом деле, мы кушаем иногда даже больше обычных людей, так как тратим очень много энергии и сил на тренировках. Всё сгорает.

— То есть возможно едите не меньше футболистов?

— Да, я до сих пор сталкиваюсь с тем, что у меня спрашивают: «Вам, наверное, нельзя кушать!». Хотя уже давно закончила карьеру. Но даже когда выступала, нормально ела. Если хочется, можем позволить себе сладкое. Мы столько часов проводим в зале, что даже в минус можно уйти.