Гимнастка Солдатова пострадала от действий мошенников

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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что лишилась денег из-за мошенников.
Гимнастка Солдатова пострадала от действий мошенников
  • globallookpress.com

«Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной подобное произойдёт. Но вот», — написала Солдатова в сториз Instagram.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. 24 декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее Фетисов отреагировал на слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов.

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