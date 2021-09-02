Фетисов отреагировал на слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о борьбе с допингом в США.

«Эта история вызывает возмущение во всём мире, потому что атлеты являются известными людьми. Если у спортсмена будет положительная допинг-проба, то потребуются доказательства. Ещё же есть апелляции и арбитражный суд. Допустим, приедет сейчас Александр Овечкин на Олимпийские игры. Он там съест что-то не то, или ему доктор даст запрещённые лекарства, и будет положительный допинг-тест. Что в США тогда будут делать? Джо Байден должен будет арестовать Овечкина, потому что он представляет угрозу?» — цитирует Фетисова «Газета.Ru».

В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова о борьбе с допингом. Закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.

Ранее Лавров допустил, что США под предлогом допинговых нарушений будут пытаться выкрасть российских спортсменов.