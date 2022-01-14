Без оглядки на судей: Мишина и Галлямов переписали на себя два мировых достижения и стали чемпионами Европы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов переписали на себя все действующие мировые рекорды в парном катании и впервые стали чемпионами Европы. Ученики Тамары Москвиной выиграли пятый старт из пяти в нынешнем сезоне и будут главными фаворитами Олимпийских игр в глазах судей. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, как и днём ранее, превзошли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, благодаря чему почти застолбили за собой право представить страну в Пекине в командном турнире.

За считанные часы до начала первого финала чемпионата Европы, в Таллине полыхнуло: тему судейства поднял олимпийский чемпион, а ныне — главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев, чья спортсменка Виктория Сафонова по итогам короткой программы осталась восьмой. Чётко и профессионально сравнив лутцевый каскад в исполнении белорусской спортсменки и такой же сорванный каскад Анны Щербаковой и разложив все технические составляющие по полочкам, тренер сказал: «Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев (ISU) о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. Они каждый год тратят огромные деньги на обучение судей. Хочется спросить — где результаты этого обучения?».

Поднятая Васильевым тема пришлась, что называется, в кассу, поскольку имела самое непосредственное отношение к парному катанию. Днём ранее в Таллине (пусть и в кулуарах) уровень арбитров ISU, обслуживающих чемпионат, уже обсуждался. Поводом послужило выступление в короткой программе парного катания Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а точнее — оценки, выставленные российскому дуэту за выброс, где Евгения незначительно потеряла равновесие на приземлении и коснулась рукой льда.

По правилам, элемент, приземлённый таким образом, должен быть заминусован в диапазоне от -1 до -3. Но в реальности вышло наоборот: шестеро арбитров поставили паре +2, а хорватка Ловорка Кодрин расщедрилась аж на +3. Вот и возникли вопросы.

Интересно, что во внезапной слепоте служителей Фемиды не было ровным счётом никакой необходимости. Если бы Тарасова и Морозов получили за выброс баллы, предписанные правилами судейства, они всё равно остались бы вторыми, позади Мишиной с Галлямовым и впереди Бойковой с Козловским. Но здесь имелся нюанс: подопечные Этери Тутберидзе, которым позарез нужно было не проиграть короткую программу обеим российским парам-соперникам, чтобы сохранить шанс на участие в командном олимпийском турнире, выходили на прокат первыми из российской тройки, когда ещё никто не мог предвидеть, что Саша Бойкова грубо ошибётся в прыжке. Теперь же всё выглядит так, словно часть линейных судей оценивала не прокат, как таковой, где имела место объективная ошибка, а откровенно тянула пару на максимальный результат, закрывая глаза на огрехи катания.

С другой стороны, в турнире сразу появилась дополнительная «внутренняя» интрига. Все заведомо понимали, что первые три места будут разыграны российскими парами: ближайше к первой тройке Ребекка Гилларди и Паоло Амброзини остались после короткой программы на расстоянии 13,5 баллов от Бойковой и Козловского, по личному рекорду произвольной программы итальянцы уступали любому из первых трёх дуэтов порядка 40 баллов, и это позволяло вообще не принимать эту пару во внимание, несмотря на то, что дуэт попал в сильнейшую разминку.

Бойкова и Козловский начали прокат с прекрасного параллельного тройного сальхова и очень чёткого тулупного каскада 3+2+2 (Дмитрий едва заметно пошатнулся на приземлении с третьего прыжка). Собственно, прокат в целом стал в высшей степени убедительной иллюстрацией того, что всё, что произошло в короткой программе, было нелепой случайностью, не более. Здесь были два роскошных выброса флип и риттбергер, четвёртые уровни сложности за все непрыжковые элементы, мгновенно узнаваемая выправка партнёра, а главное — азартный и весёлый взгляд Саши — взгляд человека, уверенного в своих силах.

Тем не менее они проиграли. Приглушённая лирика Тарасовой и Морозова на фоне «Малагеньи» выглядела не слишком выигрышно, хотя качество большинства элементов самой опытной российской пары было очень высоким и, что называется, на тонкого ценителя: высота выбросов и подкрутки, лёгкость, с которой Женя взлетала в поддержки, и акварельность катания очень мощно работали в пользу фигуристов. Правда прыжки оставляли желать лучшего: в сольном сальхове партнёрша приземлилась со степ-аутом, а каскад из трёх прыжков был выполнен слишком осторожно, не совсем синхронно и на значительном расстоянии друг от друга, что всегда смазывает картину парных элементов.

По оценкам, тем не менее, Евгения и Владимир опредили чемпионов Европы более чем уверенно: 154,85 за прокат и 236,43 — в сумме. Оба результата стали для пары новыми личными рекордами.

Столь солидный разрыв с баллами Бойковой и Козловского сложился у подопечных Тутберидзе прежде всего за счёт внезапно выросшей второй оценки. На этапе Гран-при в Японии, где Тарасова и Морозов стали вторыми, проиграв Мишиной и Галлямову, баллы за компоненты составили 71,28. В Таллине — 76,11.

Но даже столь лояльное судейство по отношению к ветеранам не помешало выступавшим последним чемпионам мира подтвердить класс: по базовой сложности произвольной программы Мишина и Галлямов уже на старте выигрывали у обоих дуэтов-соперников более двух баллов, к тому же они не допустили ни единой помарки, установив новый личный рекорд, а с ним — и два мировых достижения: в произвольном катании (157,46) и общем зачёте (239,82).

С таким катанием, синхронностью и артистичностью в Пекине можно будет не смотреть ни в сторону судейской бригады, ни на китайцев Суй Вэньцзин и и Хань Цун, которые будут из кожи вон лезть, чтобы восстановить реноме и выиграть дома золото.