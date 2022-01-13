Мишина и Галлямов обновили мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировыми рекордами завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
- Gettyimages.ru
- © Jurij Kodrun - International Skating Union
Российские фигуристы получили от судей по сумме двух прокатов 239,82 балла.
За произвольную программу Мишина и Галлямов заработали 157,46 балла.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине.
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