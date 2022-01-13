Бойкова не намерена зацикливаться на ошибке в короткой программе
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- © Jurij Kodrun - International Skating Union
«Я бы не зацикливалась, лёд скользкий, бывает всякое, это спорт. У меня и не такое бывало. Сегодняшний день подходит к концу, о нём думать не стоит. Начнём концентрироваться на произвольной программе», — цитирует Бойкову ТАСС.
После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла. Лидируют же Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,36 балла).
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
Ранее Козловский заявил, что они с Бойковой ответят на все вопросы после произвольной программы.