Бойкова не намерена зацикливаться на ошибке в короткой программе

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась об ошибке в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Бойкова не намерена зацикливаться на ошибке в короткой программе
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Я бы не зацикливалась, лёд скользкий, бывает всякое, это спорт. У меня и не такое бывало. Сегодняшний день подходит к концу, о нём думать не стоит. Начнём концентрироваться на произвольной программе», — цитирует Бойкову ТАСС. 

После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла. Лидируют же Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,36 балла).

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее Козловский заявил, что они с Бойковой ответят на все вопросы после произвольной программы.

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