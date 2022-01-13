Бойкова не намерена зацикливаться на ошибке в короткой программе

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась об ошибке в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Я бы не зацикливалась, лёд скользкий, бывает всякое, это спорт. У меня и не такое бывало. Сегодняшний день подходит к концу, о нём думать не стоит. Начнём концентрироваться на произвольной программе», — цитирует Бойкову ТАСС.

После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла. Лидируют же Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,36 балла).

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее Козловский заявил, что они с Бойковой ответят на все вопросы после произвольной программы.