Козловский: мы с Бойковой ответим на все вопросы после произвольной программы

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Российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не стали отвечать на вопросы журналистов после короткой программы на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Козловский: мы с Бойковой ответим на все вопросы после произвольной программы
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Извините, у нас небольшая просьба. Мы бы хотели ответить на все вопросы после произвольной», — цитирует Козловского Sport24.

После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла. 

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов прибавили в скорости на чемпионате Европы.

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