Козловский: мы с Бойковой ответим на все вопросы после произвольной программы

Российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не стали отвечать на вопросы журналистов после короткой программы на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Извините, у нас небольшая просьба. Мы бы хотели ответить на все вопросы после произвольной», — цитирует Козловского Sport24.

После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов прибавили в скорости на чемпионате Европы.