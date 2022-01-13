Козловский: мы с Бойковой ответим на все вопросы после произвольной программы
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- © Jurij Kodrun - International Skating Union
«Извините, у нас небольшая просьба. Мы бы хотели ответить на все вопросы после произвольной», — цитирует Козловского Sport24.
После короткой программы Бойкова и Козловский занимают третье место, набрав 76,26 балла.
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
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