Бестемьянова считает, что Мишина и Галлямов прибавили в скорости на чемпионате Европы
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«Хочу отдельно отметить Мишину и Галлямова, которые так прибавили в скорости. Это абсолютно удивительно, на финальную поддержку она взлетела, чего не было раньше», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла.
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео рекордного проката короткой программы Мишиной и Галлямова.