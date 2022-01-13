Бестемьянова считает, что Мишина и Галлямов прибавили в скорости на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на победу чемпионов мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Хочу отдельно отметить Мишину и Галлямова, которые так прибавили в скорости. Это абсолютно удивительно, на финальную поддержку она взлетела, чего не было раньше», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео рекордного проката короткой программы Мишиной и Галлямова.