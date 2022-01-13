Тарасова — о мировом рекорде Валиевой на ЧЕ: просто до слёз

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результат Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Валиева показала фантастическое катание. Совершенно гениальное выступление, невероятные элементы были сегодня у Камилы. Просто до слёз! Лучше некуда», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Валиева лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка Александра Трусова (75,13),

Ещё одна представительница России Анна Щербакова заняла четвёртое место (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.