Возвращение ради детей: Проводников победил Багаутинова в благотворительном боксёрском поединке

Руслан Проводников победно вернулся после пятилетнего перерыва. Бывший чемпион мира по версии WBO взял верх над Али Багаутиевым в благотворительном поединке, доходы от которого будут направлены больным онкологией детям. По итогам пяти раундов Сибирский Рокки выиграл раздельным решением судей. После этого он заявил, что окончательно завершает карьеру и отказался от реванша по правилам ММА.

Четыре года назад Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер своим громким поединком объединили два мира — смешанных единоборств и профессионального бокса. С тех пор бои между представителями двух похожих, но разных видов спорта прочно вошли в спортивную моду. Такие шоу оказались невероятно прибыльными для их организаторов и интригующими для болельщиков.

Иногда столкновение ММА и бокса происходит не только ради огромных гонораров. 19 декабря в Москве состоялся благотворительный вечер «Драться, чтобы спасти», главным событием которого стал бой Руслана Проводникова и Али Багаутинова. Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) вернулся в ринг ради того, чтобы подраться с бывшим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и оказать таким образом помощь Центру детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

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Идея провести подобный поединок возникла ещё год назад. В январе Багаутинов перезагрузил карьеру, начав выступать в промоушене Brave CF, и после победы над Олегом Личковахой бросил вызов Проводникову. Тот ответил устным согласием, однако на полгода разговоры о бое затихли. Багаутинов продолжил драться по правилам ММА, а бывший боксёр сосредоточился на своей общественной деятельности в качестве депутата думы ХМАО.

Но в июле два спортсмена всё-таки ударили по рукам. Они решили провести бой по правилам бокса, состоящий из пяти раундов по три минуты. В качестве уступки Багаутинову было решено подраться в рейдже — своеобразном гибриде клетки и ринга. Боец ММА признался, что давно хотел встретиться с Проводниковым, так как восхищался его боксёрскими качествами.

«Помню, как 16 марта 2013 года я ждал бой Проводников – Брэдли. Я давно слежу за ним, в России мало таких боксёров, как Руслан. Я смотрел бой и думал: «Вот он настоящий эталон российского бокса. Прёт вперёд, не сдаётся и боксирует. Вот бы мне сделали с ним бой». Это было мечтой, сейчас она становится явью. Я согласился провести бой по правилам бокса и попросил бы организаторов: оставьте что-то от ММА. Клетку хотя бы», — говорил 36-летний боец «Рейтингу букмекеров».

Проводников же со своей стороны заявил, что бой будет благотворительным. Поединок был назначен на 19 декабря и вошёл в кард турнира Open Fighting Championship 15, проводимого под девизом «Драться, чтобы спасти». Несмотря на то, что схватка анонсировалась как не совсем спортивная, Багаутинов пообещал, что выложится в ней по полной.

«Вы думаете, если я стану жёстко бить Руслана, он будет просто стоять? Если я сам не буду атаковать, это сделает он. У нас намечается бескомпромиссная рубка. Я в предвкушении. Уверен в своих силах, думаю, нам удастся показать красивый бокс», — сказал боец Sport24.

При таком бескомпромиссном настрое Багаутинов был явным фаворитом. В свои 36 лет он всё ещё активно выступает и провёл свой последний бой 6 ноября. Полтора месяца назад Багаутинов всего за минуту нокаутировал Шона Сантеллу в полуфинале чемпионата Brave CF в лёгком весе. В послужном списке уроженца Дагестана есть даже титульный бой в UFC с Деметриусом Джонсоном —задолго до Хабиба Нурмагомедова у него был шанс стать первым российским чемпионом промоушена. При этом для Багаутинова бокс не является чем-то неизведанным — в прошлом он уже проводил два профессиональных поединка.

Проводников же не дрался с 2016 года, когда потерпел поражение от Джона Молины в поединке за титул WBO International. К тому времени Сибирский Рокки уже чередовал победы с неудачами, так что очередной проигранный поединок привёл одного из самых перспективных российских боксёров к завершению карьеры. Вернуться на ринг он согласился только ради помощи детям. При этом 37-летний спортсмен заверил, что быстро смог набрать форму, чтобы не ударить в грязь лицом.

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«Мне повезло, что за пять лет я не деградировал, не лежал на диване с пивом, не плевал в потолок. Посмотрите, я в прекрасной форме. У меня три пацана, для которых я пример. Воспитывать ведь можно только своим примером и через преодоление — я придерживаюсь таких фундаментальных принципов. Хочешь чего-то — работай сегодня, чтобы завтра ни в чём не нуждаться. Поэтому я в прекрасной физической форме, мне нужны были только спарринг-сессии, чтобы почувствовать дистанцию, удары», — заявил Проводников «Газете.Ru».

Вопреки прогнозам, бывший чемпион мира по боксу задал ход поединку. Весь первый раунд он провёл в атаке, прижимая Багаутинова к канатам. Ответные удары со стороны соперника были, но не наносили никакого урона Сибирскому Рокки. Зато после перерыва боец ММА раскрылся, получив первые указания из угла. Он стал более яростно контратаковать и сразу же отходить в сторону, минуя удары Проводникова. Перспектива быть запертым в углу уже не так сильно его пугала, и несколько раз он с боем выбирался оттуда. Заодно Багаутинов нанёс небольшое рассечение оппоненту.

Но это не сломило Проводникова. Бывший боксёр снова завладел инициативой в третьем раунде. Будь в его ударах побольше силы, у Багаутинова начались бы проблемы, но он продолжал терпеть выпады противника. По физическому состоянию оба были равны и иногда обменивались резкими ударами. В какой-то момент Багаутинову это надоело, и он чуть было не применил на Проводникове приём из ММА, но остановился, заметив негодование рефери и зрителей.

Бой до последнего не оправдывал статус благотворительного — спортсмены всерьёз бились, пока не истекло всё время. Судьям предстояло определить, кто же всё-таки взял верх, и раздельным решением победу одержал Проводников. После этого он ещё раз заверил, что теперь уйдёт из спорта окончательно, а от реванша по правилам ММА отказался.