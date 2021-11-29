Бой боксёра Проводникова с бойцом UFC Багаутиновым пройдёт 19 декабря в Москве

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO россиянин Руслан Проводников 19 декабря в Москве проведёт бой со своим соотечественником экс-бойцом UFC Али Багаутиновым.

Поединок состоится на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

36-летний Багаутинов в 25 боях в ММА одержал 20 побед. На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед. Последний бой 37-летний Проводников провёл в июне 2016 года.

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