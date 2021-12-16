«Он очень любит играть в хоккей»: Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве и возглавил гонку бомбардиров лиги

Александр Овечкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» и повторил рекорд Дэйва Андрейчука по количеству шайб, заброшенных в большинстве. Символично, что капитану «Вашингтона» ассистировал вернувшийся на лёд после травмы Никлас Бекстрём, который создал для россиянина уже 115 голов в большинстве. В бомбардирской гонке текущего сезона Овечкин вышел на первое место, обойдя нападающих «Эдмонтона» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

Россиянин Александр Овечкин провёл очередной результативный матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, повторив рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в большинстве и выйдя на первое место в гонке бомбардиров сезона-2021/22.

Соперником «Вашингтона» в этот раз был один из аутсайдеров Западной конференции — «Чикаго». При этом «Блэкхоукс» в последнее время неудобный соперник для команды Питера Лавиолетта. В текущем сезоне команды уже встречались, тогда столичный клуб уступил в серии буллитов. Неудачным для «Кэпиталз» получилось и отчётное противостояние.

Перед игрой в звене Овечкина произошла вынужденная замена. Форвард Евгений Кузнецов угодил в ковид-протокол, и вместо него вышел Ларс Эллер. Хотя более подходящей казалась кандидатура Никласа Бекстрёма, который пропустил из-за травмы начало сезона, но восстановился к игре с «Чикаго».

Нападающий в последние годы был главным ассистентом Александра Великого, однако Лавиолетт решил иначе, отправив Бекстрёма в звено с Ти Джей Оши и Конором Шири. Так что на льду в равных составах россиянин и швед практически не пересекались.

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Тем не менее Овечкин и Бекстрём по-прежнему выходят в одном звене при розыгрышах большинства. На 23-й минуте игры был удалён капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, зацепивший клюшкой Тревора ван Римсдайка. Хоккеисты «Вашингтона» закатились в зону, Бекстрём отдал передачу Оши, а тот отпасовал точно под бросок капитану, который находился в левом круге вбрасывания. Александр не мог промахнуться из своей излюбленной позиции. Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри формально стал «самым любимым вратарём» россиянина — канадец пропустил от Овечкина уже 25 голов в регулярных чемпионатах, опередив по этому показателю Хенрика Лундквиста (24).

Для капитана «Кэпиталз» эта шайба стала 274-й в заокеанской карьере при игре в большинстве (по данному показателю Овечкин сравнялся с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком) и 751-й в общей сложности.

Однако далее события в матче развивались не так радужно для подопечных Лавиолетта. Соперник выдал ударный отрезок в середине второго периода, забросив трижды за 34 секунды игрового времени (в составах 5 × 3, 5 × 4 и 5 × 5). И уже «Вашингтон» оказался в роли догоняющего.

Овечкин с партнёрами пытался исправить ситуацию. У Александра для этого было достаточно моментов. За матч он нанёс десять бросков по воротам команды Дерека Кинга и выглядел одним из лучших в команде — как с шайбой, так и без неё. Однако выправить игру удалось благодаря точным броскам Даниэля Спронга и Ларса Эллера.

Радовались болельщики «Вашингтона» недолго. За пять минут до конца встречи Алекс Дебринкэт оформил дубль. Гостям вновь пришлось спасать ситуацию.

Второй камбэк команды получился более эпичным. Сняв вратаря, столичные буквально навалились на ворота Флёри. Овечкин отвлёк на себя внимание двух соперников, ожидавших его броска, а сам не глядя сделал пас на Шири. Американец упал вместе с опекавшим его Диланом Строумом, но умудрился перевести шайбу в ворота за три секунды до сирены.

Таким образом, Овечкин набрал два очка в матче и вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ (46 баллов), обойдя форвардов «Эдмонтона» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. У немца и канадца по 45 очков, но ближайшие преследователи нападающего «Вашингтона» провели на два матча меньше. При этом россиянину осталось набрать всего три очка, чтобы переместиться на 25-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории.

Закончить встречу на мажорной ноте «Вашингтону» не удалось. В овертайме Шири проиграл борьбу Кейну в чужой зоне, после чего Кирби Дак и Калеб Джонс убежали два в одного. С первым броском голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов справился, но отбил шайбу прямо на пятак, откуда защитник отправил её в пустой угол. Итоговый счёт — 5:4 в пользу «Чикаго».

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Отдельно стоит отметить блестящую игру 37-летнего Флёри, который совершил 42 сейва (91,3% отражённых бросков).

После матча наставник «Вашингтона» вновь положительно отозвался об игре Овечкина. Однако Лавиолетт отметил не столько гол россиянина в большинстве и его рекорд, сколько заряженность на борьбу и искренние эмоции, когда удаётся переломить ход встречи.

«Я не знаю, что можно к этому добавить. Все видят и говорят одно и то же. Это же очевидная картина. Но знаете, что самое замечательное в Ови? Это его передача, которую он сделал на Конора Шири за три секунды до конца третьего периода. Оцените эмоции Овечкина в тот момент. Именно это делает его особенным... Он очень любит играть в хоккей, поэтому он соревнуется с соперниками, даже когда уступает в счёте. Забивает голы, раздаёт передачи и ликует от счастья, если его команда смогла отыграться и перевела матч в овертайм», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Был уверен в том, что россиянин побьёт его рекорд, и Андрейчук. Канадец, завершивший карьеру в 2006 году, ранее отмечал, что это лишь вопрос времени.

«У нас с ним была хорошая гонка, но однажды этот день наступит. И я скажу так: «Это было долго. Это было весело». И то, что я попал в один ряд с Филом Эспозито, Бреттом Халлом, а теперь и Александром Овечкиным, — большая честь для меня», — говорил он.

Конечно же, символично, что исторического результата Овечкин добился с подачи Бекстрёма, который создал 115 голов в большинстве для россиянина, отдавая ему передачи. Это самый результативный дуэт в большинстве в истории НХЛ.