Овечкину осталось набрать три очка для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён 

Короткая ссылка
Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось набрать три очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.
Овечкину осталось набрать три очка для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён 
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Россиянин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Таким образом, он набрал 1366 (751 + 615) очков в 1226 матчах.

Отечественный спортсмен занимает 26-е место по этому показателю. А на 25-й позиции располагается Джонни Буцик с 1369 очками. 

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 очков в 1487 матчах. 

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить