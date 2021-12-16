Овечкину осталось набрать три очка для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён 

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось набрать три очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.

Россиянин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Таким образом, он набрал 1366 (751 + 615) очков в 1226 матчах.

Отечественный спортсмен занимает 26-е место по этому показателю. А на 25-й позиции располагается Джонни Буцик с 1369 очками.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 очков в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в НХЛ.