Овечкину осталось набрать три очка для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён
- Reuters
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Россиянин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Таким образом, он набрал 1366 (751 + 615) очков в 1226 матчах.
Отечественный спортсмен занимает 26-е место по этому показателю. А на 25-й позиции располагается Джонни Буцик с 1369 очками.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 очков в 1487 матчах.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 15 голов за карьеру в НХЛ.