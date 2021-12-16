Дуэт Овечкин — Бекстрём является самым результативным в большинстве в истории НХЛ
- Reuters
В минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» Овечкин отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Он забросил шайбу при численном преимуществе «Вашингтона» и повторил рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ (274 гола).
При этом Бекстрём в 115-й раз отдал результативный пас на Овечкина при численном преимуществе. Таким образом, их дуэт упрочил лидерство по результативности в большинстве в истории лиги.
Ранее в Америке посчитали, сколько раз в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания.