Дуэт Овечкин — Бекстрём является самым результативным в большинстве в истории НХЛ

Дуэт нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Киласа Бекстрёма является самым результативным при численном преимуществе в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» Овечкин отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Он забросил шайбу при численном преимуществе «Вашингтона» и повторил рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ (274 гола).

При этом Бекстрём в 115-й раз отдал результативный пас на Овечкина при численном преимуществе. Таким образом, их дуэт упрочил лидерство по результативности в большинстве в истории лиги.

Ранее в Америке посчитали, сколько раз в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания.