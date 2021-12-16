В Америке посчитали, сколько раз в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания
- Reuters
Гулитти написал в Twitter, что из 274 шайб (40,5% голов) в большинстве 111 были заброшены россиянином щелчками из левого круга вбрасывания. Причём 179 голов забиты любым видом броска из левого круга вбрасывания и выше.
В минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» Овечкин отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Он забросил шайбу при численном преимуществе «Вашингтона» и повторил рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ. Теперь у них у обоих по 274 результативных броска в большинстве.
Ранее сообщалось, что легендарный вратарь Хенрик Лундквист назвал убойным бросок Овечкина.