В Америке посчитали, сколько раз в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания

Североамериканский журналист Том Гулитти посчитал, сколько шайб в большинстве Александр Овечкин забросил в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из левого круга вбрасывания.

Гулитти написал в Twitter, что из 274 шайб (40,5% голов) в большинстве 111 были заброшены россиянином щелчками из левого круга вбрасывания. Причём 179 голов забиты любым видом броска из левого круга вбрасывания и выше.

В минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» Овечкин отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Он забросил шайбу при численном преимуществе «Вашингтона» и повторил рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве в НХЛ. Теперь у них у обоих по 274 результативных броска в большинстве.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь Хенрик Лундквист назвал убойным бросок Овечкина.