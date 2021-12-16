Легендарный вратарь Лундквист назвал убойным бросок Овечкина

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Легендарный шведский голкипер Хенрик Лундквист поделился мнением об особенностях броска российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Легендарный вратарь Лундквист назвал убойным бросок Овечкина
  • © AP Photo/Matt Marton

«У Овечкина убойный бросок. Часто не самый точный, но такой мощный! Из-за гибкости его клюшки его бросок очень сложно просчитать. Часто бывало — думаешь, что шайба полетит в тебя, а она немного смещается в сторону», — сказал Лундквист в эфире TNT.

Он отметил, что далеко не у каждого в арсенале есть бросок, который застанет врасплох вратаря, однако россиянин обладает именно этим преимуществом перед остальными хоккеистами лиги.

«Тебе кажется, что ты его поймаешь, но каждый раз он тебя удивляет. В его статистике нет никакого секрета, просто он настолько хорош. Он поставил себе цель и идёт к ней, это видно», — добавил Лундквист.

В минувшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин отметился голом и результативной передачей (4:5 ОТ). Всего на его счету 751 гол за карьеру в НХЛ, что является четвёртым показателем в лиге.

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось набрать три очка для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён.

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