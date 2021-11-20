Вторая защита Джонсона, удары локтями Дипчикова и нокаут от Смолдарева: чем запомнился турнир ACA 132

В Минске состоялся турнир ACA 132. Американец Тони Джонсон нокаутировал россиянина Мухумата Вахаева в поединке за титул чемпиона в тяжёлом весе, а эстонец Денис Смолдарев взял верх над чехом Михалом Мартинеком в соглавном бою. В свою очередь, болгарин Никола Дипчиков локтями забил американца Криса Ханикатта, а грузин Леван Макашвили не смог ничего противопоставить мощи бразильца Хердесона Батисты.

ACA 132 в Минске запомнился боями в тяжёлом весе, хотя и не претендовал на нечто уникальное. По обыкновению, турниры в Белоруссии лига проводит, чтобы дать возможность выступить бойцам из дальнего зарубежья, которым проблематично выступать в России.

В меньшей степени это связано с ограничениями, вызванными борьбой с коронавирусом, а в большей — с политикой. В конце прошлого года США ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова, под которые в том числе попал бойцовский клуб «Ахмат». Это поставило в затруднительное положение американских бойцов организации, а также бойцов из стран Европейского союза. Чтобы спортсмены избежали юридических проблем, лига стала чаще проводить турниры за пределами России. Поэтому два предыдущих победных титульных поединка Тони Джонсона прошли в Польше и Белоруссии.

На турнире ACA 132 выступили 19 иностранцев и только пять представителей России. Для сравнения: на предыдущем вечере ACA было лишь девять иностранцев и 17 россиян. Тяжеловесы Дэниель Джеймс и Рафаэль Пессоа не попали в основной кард, но провели яркий бой — особенно второй раунд. 39-летний американец стартовал в нём быстро и мощно, обрушившись на бывшего бойца UFC с тяжёлыми ударами.

Бразилец даже оказался в нокдауне, но сумел выбраться из тяжёлого положения. Стартовый натиск забрал у Джеймса много сил, поэтому Пессоа перехватил инициативу и даже сумел совершить бросок, но выполнил его настолько неудачно, что почти сразу оказался под американцем. Джеймс получил второй шанс. Он зажал руку Пессоа и принялся наносить удары по лицу, вынудив рефери остановить встречу.

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Главный кард открылся боем ярчайших легковесов. Леван Макашвили получил известность, когда нанёс первое поражение в карьере Расулу Мирзаеву, а Хердесон Батиста уже несколько лет стабильно выступает в ACA, подравшись со многими топовыми бойцами, причём ученик легендарного Антонио Родриго Ногейры продолжает расти.

В этот вечер в каждом действии Хердесона читалась хладнокровная системность. Батиста не замечал одиночных выпадов грузинского бойца, а своими попаданиями нередко отбрасывал соперника к сетке. Два раунда в стойке бесспорно ушли в копилку бразильца, а последние пять минут забрал уроженец Гори. Единственный раз за весь бой Батиста не сумел защититься от прохода Макашвили, и бойцы около 200 секунд провели в партере, но без угрозы досрочного окончания. Батиста победил единогласным судейским решением и заявил, что является настоящим чемпионом лёгкого дивизиона.

До конца вечера к судейским запискам больше прибегать не приходилось. Автором главной сенсации турнира стал Никола Дипчиков. В апреле этого года он проиграл бой за титул временного чемпиона в среднем весе Магомедрасулу Гасанову, а сейчас ему противостоял другой базовый борец — Крис Ханикатт. Американец прославился сенсационной победой над Александром Шлеменко, и именно он считался фаворитом. Криса подвела невероятная самоуверенность. После падения Дипчикова на старте Ханикатт, забыв про оборону, со всем напором полез в гард, где болгарин встретил его тремя мощными ударами локтями в висок и выключил американцу свет.

Победа получилась яркой, но Беслан Исаев сумел превзойти Дипчикова. Ему противостоял Кристиан Бринзан. Встреча продлилась чуть более минуты, но за этот короткий отрезок итальянец пропустил чудовищное количество ударов. Концовка оказалась ещё более эффектной: бойцы поймали друг друга во время встречного движения, и если Исаев сумел подняться через пару секунд, то Бринзан после тяжёлого падения даже не вышел на объявление победителя.

Появившийся следом Денис Смолдарев потратил меньше времени на разборку со своим оппонентом. Чех Михал Мартинек пропустил кросс на исходе 15-й секунды и следующие 15 секунд пролежал в клетке, принимая мощные удары эстонца.

Противостояние Мухумата Вахаева и Тони Халка Джонсона началось ещё на пресс-конференции, где бойцы впервые встретились лицом к лицу. Американец заявил, что разнесёт соперника в клетке. Вахаеву это заявление не понравилось. Он набросился на действующего чемпиона прямо в зале, дал ему пощёчину и попытался добавить ещё, но не успел — бойцов растащили представители охраны.

Однако в клетке соперники поначалу вели себя более сдержанно. После разведки первым к активным действиям приступил Мухумат. Ему удалось оторвать от земли и перевести в партер 120-килограммового американца. Халк в этом эпизоде отработал решительно и быстро. Ценой нескольких пропущенных ударов он встал на ноги. Небольшая плата, поскольку в позиции открытого гарда Вахаев одержал четыре досрочные победы в предыдущих поединках.

Бойцы вернулись в стойку, чуть активнее работал Джонсон. Россиянин пропускал много, но это типично для его боёв. По словам главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева, Мухумат проводит невероятную работу по смягчению пропущенных ударов. Он расслабляет голову в моменты попаданий, снижая их мощь.

На этот раз тактика российского бойца не сработала. После очередного уклона Джонсон поймал его на встречном движении, и ноги Вахаева пустились в пляс. Джонсона дважды приглашать не пришлось — он стремительно пошёл вперёд, развивая успех. Через пару секунд американец свалил соперника и приступил к добиванию в партере, которым и завершилась встреча.

Год назад казалось, что Тони просто удачно выждал момент, нокаутировав Даниэля Омельянчука и забрав чемпионский пояс ACA, а тем временем он провёл уже вторую удачную защиту и все бои завершил нокаутами. Следующим соперником Халка может стать другой Вахаев — Алихан. Изначально он должен был войти в октагон с Джонсоном, но снялся из-за травмы. И не стоит списывать со счетов ещё двух бывших чемпионов лиги — Евгения Гончарова и Салимгерея Расулова, но им, похоже, сначала предстоит определить сильнейшего между собой.