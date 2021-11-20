Джонсон победил Вахаева и защитил чемпионский титул АСА

Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон нанёс поражение россиянину Мухумату Вахаеву в чемпионском поединке Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА).

Джонсон нокаутировал Вахаева в первом раунде боя в тяжёлом весе в рамках турнира ACA 132.

Турнир прошёл 19 ноября на арене Falcon Club Minsk в Минске в присутствии зрителей.

Чемпионский пояс Джонсон завоевал в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука, и в апреле 2021 года отстоял его, техническим нокаутом одолев претендента Дмитрия Побережца. На счету Халка — 16 побед, пять поражений и одна ничья. У Вахаева десять побед при пяти поражениях и одна ничья.

Ранее сообщалось, что в Минске состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 132.