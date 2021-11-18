«Повод оправдать проигрыш»: в Иордании требуют проверить половую принадлежность вратаря женской сборной Ирана

В Футбольной ассоциации Иордании подозревают, что вратарь женской сборной Ирана по футболу Зохрех Кудаеи — мужчина. Спортсменка участвовала в отборочном турнире Кубка Азии и отразила два пенальти в матче с Иорданией, что позволило команде пробиться в финальную часть. Проигравшая сторона написала письмо в Азиатскую конфедерацию футбола с требованием провести расследование по поводу половой принадлежности 31-летнего голкипера.

В азиатском футболе произошёл курьёзный, но при этом достаточно серьёзный скандал. Футбольная ассоциация Иордании (JFA) потребовала от Азиатской конфедерации футбола (AFC) провести расследование по поводу половой принадлежности вратаря женской сборной Ирана Зохре Кудаеи и в случае подтверждения сомнений предпринять соответствующие меры.

Столь деликатный вопрос был поднят в начале осени, когда сборные Ирана и Иордании участвовали в отборочном турнире чемпионата Азии. 25 сентября команды провели в Ташкенте матч, победитель которого получал возможность поехать на турнир в следующем году. Игра закончилась вничью, и была назначена серия пенальти. Во время неё Кудаеи отразила два удара, что позволило иранкам отпраздновать победу и впервые в истории попасть на континентальное первенство.

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У иорданской стороны сразу же возникли претензии к голкиперу соперниц, которую из-за характерной внешности заподозрили в ведении нечестной игры. В тот же день JFA направила письмо в AFC с требованием проверить половую принадлежность спортсменки. Спустя четыре дня конфедерация дала ответ. В нём было указано, что в регламенте соревнований нет обязательного требования проверки гендера участниц.

Однако в Иордании не удовлетворились такой реакцией. Спустя почти месяц в AFC снова было направлено письмо, текст которого выложил в социальных сетях её глава Али бен аль-Хусейн — сводный брат короля страны Абдаллы II и бывший кандидат на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). В новом обращении JFA потребовала инициировать расследование, по итогам которого к сборной Ирана можно будет предъявить претензии.

«Учитывая доказательства, предоставленные JFA, и важность данных соревнований, мы просим AFC инициировать прозрачное и ясное расследование, которое должны провести независимые медицинские эксперты с целью установить право на участие в соревнованиях рассматриваемого игрока, а также других членов команды, с учётом того, что женская сборная Ирана уже имеет богатую историю происшествий, связанных с гендерной принадлежностью игроков и допингом», — сказано в письме.

Сам аль-Хусейн сопроводил скриншот комментарием, что «это очень важная проблема, если она правдива». Стоит отметить, что в письме не указывается имя конкретной спортсменки, которую Иордания требует проверить.

Претензии к 31-летней Кудаеи также могут быть связаны с тем, что она уже долгое время не играла за сборную Ирана. В прошлом она представляла страну в отборочных матчах чемпионата Азии 2008 и 2010 годов, после чего перестала получать вызов. Недавние сентябрьские матчи национальной команды стали для неё первыми после более чем десятилетнего перерыва.

В Иране обвинения в адрес спортсменки категорически опровергают. Главный тренер сборной Марьям Ирандост заявила, что действия иорданцев вызваны их расстройством из-за поражения. По её словам, сомнений в том, что Кудаеи является девушкой, быть не может.

«Медицинский персонал тщательно проверил каждого игрока сборной с точки зрения гормонов, чтобы избежать в этой связи каких-либо проблем, поэтому призываю болельщиков не беспокоиться. Эти обвинения являются способом оправдать поражение от сборной Ирана. Иорданская команда считала себя серьёзным фаворитом в квалификации и, когда она проиграла, естественно, стала искать утешения в ложных предлогах и избегать ответственности за свою неудачу. Мы без промедления предоставим AFC всю необходимую информацию, которая ей понадобится», — сказала Ирандост Varzesh 3.

Также за Кудаеи вступилась бывшая иранская футболистка Катайюн Хосровьяр. Она рассказала, что вратарь всю свою карьеру сталкивается с подобным отношением и всегда проходит необходимые проверки.

«Официальные лица (судьи и инспекторы. — RT) не предоставили никакой информации, но я знаю точно, о ком они говорят. Она прошла через ад во время первой серии обвинений в 2008 году. Её проверяли и перепроверяли несколько раз. Она не единственная футболистка в Азии, у которой такие грубые черты лица. Мы были партнёрами по команде и восемь лет жили в одной комнате. Это одна из моих самых близких подруг, и вам всем стоит получше её узнать. Кстати, ещё она всегда была очень талантлива в отражении пенальти», — написала Хосровьяр в Twitter.

Тем не менее в прошлом в Иране действительно имели место случаи, когда за женские футбольные команды выступали мужчины. В 2014 году было подтверждено, что в сборной сразу четыре игрока сменили пол, после чего ввели обязательно проверку на гендерное соответствие. Спустя год таких спортсменок уже насчитывалось восемь, но тогда сообщалось, что они ещё не успели до конца завершить соответствующие юридические процедуры.