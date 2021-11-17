Семак оценил работу Кержакова на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Команда и обороняется, и хорошо контратакует, хорошие стандартные положения. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас, в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера — желание побеждать, эмоции, которые выплёскивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча между командами пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» — на 13-й позиции (14 очков).

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