Источник: «Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Бабаяна

Футбольный клуб «Астана» из столицы Казахстана хочет вернуть тренера московского ЦСКА Григория Бабаяна.

Руководство клуба планирует назначить специалиста главным тренером команды, сообщает Bobsoccer. В настоящий момент место главного наставника остаётся вакантным в связи с уходом Андрея Тихонова.

Напомним, Тихонов возглавил «Астану» в 2020 году. В октябре этого года российский специалист был дисквалифицирован в Казахстане на два года. В матче 25-го тура КПЛ с алма-атинским «Кайратом» столичная команда прервала матч, в полном составе покинув поле. Тихонов заявил, что не был инициатором такого поведения игроков.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Химки».