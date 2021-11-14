Покер Мбаппе, расточительность Нидерландов и Норвегии: чем завершился девятый тур отбора на ЧМ-2022

Сборные Франции и Бельгии одержали победы и гарантировали себе попадание в финальную стадию первенства планеты. Подопечные Дидье Дешама разгромили Казахстан благодаря покеру Килиана Мбаппе, а «красные дьяволы» оказались сильнее Эстонии. Норвегия так и не сумела распечатать ворота Латвии. Как завершился девятый тур отбора на ЧМ-2022 — в материале RT.

Везение Латвии

Одной из главных сенсаций игрового дня стала осечка Норвегии в домашнем противостоянии с Латвией. Скандинавы в Осло так и не сумели поразить ворота прибалтов, которые в предыдущих матчах квалификации набрали всего пять очков. При этом хозяева владели мячом 71% времени и нанесли более двух десятков ударов, но так и не смогли распечатать ворота совершившего пять сейвов Роберта Озолса.

Более того, во втором тайме голкипер получил серьёзное рассечение. Полузащитник соперника Мохамед Эльюнусси ударил его коленом прямо в лицо. Несмотря на это, футболист продолжил игру, хотя на то, чтобы оказать ему помощь, ушло несколько минут. В концовке подопечные Столе Сольбаккена всё же сумели отличиться, но гол Александра Сёрлота судейская бригада отменила из-за офсайда.

Неудачей конкурента воспользовалась Турция, которая ожидаемо не оставила шансов Гибралтару — 6:0. При этом скромная сборная начиная с 22-й минуты ещё и действовала в меньшинстве. Разгром помог победителям догнать в турнирной таблице группы G Норвегию и обойти её по дополнительному показателю — лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Теперь норвежцам в последнем туре не только необходимо обыгрывать на выезде Нидерланды, но и рассчитывать на помощь Черногории во встрече с Турцией.

Неожиданное спасение Черногории

Отличный подарок Турции сделали и Нидерланды, которые разошлись миром с немотивированной Черногорией — 2:2. Причём на протяжении большей части встречи не возникало сомнений, что фаворит одержит дежурную победу и гарантирует себе попадание в финальную стадию ЧМ. В первом тайме Мемфис Депай реализовал пенальти, а в начале второго отличился с игры. Теперь в его активе значатся 11 мячей в девяти играх квалификации. А в списке лучших бомбардиров в истории сборной он с 37 голами делит четвёртое место с Арьеном Роббеном и Деннисом Бергкампом.

Однако в концовке балканцам сенсационно удалось перевернуть ход встречи благодаря удачным заменам.

Всего за пять минут они отличились дважды. Забили Илия Вукотич и Никола Вуйнович, которые появились на поле уже после перерыва. Черногорцы отобрали очки у фаворита и испортили ему настроение.

Таким образом, в борьбе за первое место оранжевых ещё могут опередить Турция и Норвегия, отстающие на два балла. И как раз скандинавов им предстоит принять на следующей неделе. А в случае равенства по баллам с турками они наверняка окажутся выше, поскольку имеют существенно лучшую разницу забитых и пропущенных мячей: +23 против +10.

Ключевая победа Финляндии

А вот Босния и Герцеговина потеряла шансы даже на попадание в стыки. В решающем матче с прямым конкурентом Финляндией она потерпела поражение, несмотря на поддержку собственных болельщиков, — 1:3. Уже в середине первого тайма гости заработали пенальти, однако Теэму Пукки не реализовал его. Но всего через несколько минут он исправился, отдав результативную передачу на Маркуса Форсса. А ближе к перерыву Суоми неожиданно осталась в меньшинстве после того, как Юкка Райтала получил прямую красную карточку.

Это не помешало финнам довести дело до важнейшей победы. Во второй половине встречи они дважды удачно разыгрывали стандартные положения, и чужие ворота поразили Робин Лод и Даниэль О'Шонесси. Хозяева ответили лишь голом престижа в исполнении вышедшего на замену Луки Менало.

Победа оппонента стала плохой новостью для сборной Украины. Теперь соседи за тур до окончания отборочного этапа отстают от соперника на два очка. Таким образом, им необходимо на выезде обыгрывать немотивированных боснийцев, а также надеяться на осечку конкурента в противостоянии с Францией.

Убедительное преимущество Франции

Сами трёхцветные уже гарантировали себе попадание в финальную стадию ЧМ. Для того чтобы обеспечить себе первое место, им нужно было обыгрывать дома Казахстан. И с этой задачей фаворит уверенно справился. Действующие чемпионы планеты отправили в ворота уступающего в классе соперника восемь безответных мячей, но могли отличиться и больше, поскольку нанесли два десятка ударов.

Ещё в первом тайме трижды огорчил оппонента Килиан Мбаппе. Забивал нападающий на любой вкус: аккуратным выстрелом в ближний угол, в пустой створ после грубой ошибки вратаря и головой, воспользовавшись подачей с фланга. После перерыва Кариму Бензема хватило всего пяти минут, чтобы дважды внести свою фамилию в протокол. Это позволило ему выйти на пятое место в списке самых результативных футболистов сборной с 35 голами. Лидирует Тьерри Анри (51).

Также отличиться в этот вечер смогли Адриен Рабьо после подачи корнера и Антуан Гризманн — с пенальти. Поставил же точку в противостоянии сам Мбаппе. Килиан стал первым игроком своей национальной команды с 1958-го, которому удалось оформить покер. Всего в его активе теперь значатся 23 мяча в 52 встречах за коллектив.

Удивительные спасения вратаря Эстонии

Пробилась на мундиаль в Катаре и Бельгия. Подопечные Роберто Мартинеса, как и французы, встретились с командой с постсоветского пространства — Эстонией — и спокойно набрали три очка. Правда, прибалты по сравнению с Казахстаном смотрелись достойно. Во многом уберёг их от крупного поражения вратарь Матвей Игонен, совершивший целый ряд эффектных сейвов.

Но началась игра как раз с его ошибки. На 11-й минуте он не сумел прервать прострел с фланга, и Кристиан Бентеке поразил пустой створ. А вот с сильным выстрелом Янника Карраско из-за пределов штрафной уже во втором тайме сделать было ничего нельзя. Эстонцы не сдались и сумели даже сократить отставание до минимума благодаря ошибке Джейсона Денайера, но тут же пропустили ещё — 1:3.

Между тем важную победу в рамках группы E одержал Уэльс. Валлийцы дома не оставили шансов Белоруссии — 5:1 — и сохранили трёхочковый отрыв от Чехии. Последней в заключительном туре требуется не только обыгрывать дома Эстонию, но и ждать осечки конкурента в домашнем противостоянии с немотивированной Бельгией. При этом разница мячей у валлийцев лучше: +5 против +3.