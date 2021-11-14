Аршавин призвал сборную России не играть на ничью в матче с Хорватией

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своими ожиданиями от матча заключительного тура квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Будет трудно выстоять в Сплите. Если наши выстоят, то это будет подвиг. Как не допустить контроля мяча хорватами в середине поля? Будем надеяться, что домашний матч со словаками, когда произошло подобное, был провальным, и это не повторится. Больше мячом будут владеть хорваты, но нужно не прижиматься к воротам. Необходимо показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, то соперник будет бояться. Каждый мяч сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке. На ничью играть нельзя, но если её добьемся, то это тоже будет хорошо. На поле мысли о том, что ничья нас устроит, не должны быть превалирующими. На поле нельзя бояться. Если же 1:0 поведём, может, можно будет аккуратно играть. Но это надо решать на поле», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

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