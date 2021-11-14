Покер Мбаппе помог Франции разгромить Казахстан и выйти на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Франции по футболу одержала крупную победу над командой Казахстана в матче последнего тура квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Сен-Дени, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Покер оформил Киллиан Мбаппе, дубль на счету Карима Бензема, по разу отличились Адриан Рабьо и Антуан Гризман.

Сборная Франции досрочно выиграла группу D, набрав 15 очков в семи турах. У ближайшего преследователя, команды Финляндии, 11 очков.

В параллельном матче данной группы Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 3:1.

Ранее Бельгия обыграла Эстонию и вышла на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить