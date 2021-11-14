Покер Мбаппе помог Франции разгромить Казахстан и выйти на ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу одержала крупную победу над командой Казахстана в матче последнего тура квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Сен-Дени, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Покер оформил Киллиан Мбаппе, дубль на счету Карима Бензема, по разу отличились Адриан Рабьо и Антуан Гризман.

Сборная Франции досрочно выиграла группу D, набрав 15 очков в семи турах. У ближайшего преследователя, команды Финляндии, 11 очков.

В параллельном матче данной группы Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 3:1.

Ранее Бельгия обыграла Эстонию и вышла на ЧМ-2022.