Бельгия обыграла Эстонию и вышла на ЧМ-2022

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Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Эстонии в матче последнего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча, проходившая на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Забитыми мячами отметились Кристиан Бентеке, Янник Феррейра Карраско и Торган Азар. У гостей отличился Эрик Сорга.

В параллельном матче команда Уэльса разгромила Белоруссию со счётом 5:1.

Бельгийцы досрочно выиграли группу Е, за тур до финиша опережая ближайшего преследователя, Уэльс, на пять очков.

Ранее Семшов заявил, что хорваты наверняка захотят завладеть преимуществом в матче со сборной России.

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