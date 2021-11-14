Бельгия обыграла Эстонию и вышла на ЧМ-2022
Встреча, проходившая на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Забитыми мячами отметились Кристиан Бентеке, Янник Феррейра Карраско и Торган Азар. У гостей отличился Эрик Сорга.
В параллельном матче команда Уэльса разгромила Белоруссию со счётом 5:1.
Бельгийцы досрочно выиграли группу Е, за тур до финиша опережая ближайшего преследователя, Уэльс, на пять очков.
Ранее Семшов заявил, что хорваты наверняка захотят завладеть преимуществом в матче со сборной России.