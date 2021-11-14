Семшов: хорваты наверняка захотят завладеть преимуществом в матче со сборной России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов высказал мнение, что национальной команде следует надежно сыграть в обороне и максимально распорядиться своими голевыми моментами в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией.

«Понятно, что здесь будет разыгрываться прямая путевка на чемпионат мира, потому я жду достаточно вязкой и нервной игры. У Хорватии собраны опытные футболисты, не думаю, что они с первых минут погонятся вперёд. Конечно, при своих зрителях они захотят завладеть инициативой, а насколько получится — завтра узнаем. Предугадать результат таких матчей очень тяжело, можно предположить, какой будет игра: хорваты наверняка захотят завладеть преимуществом, но у нас есть козырь — быстрые футболисты, которые смогут доставить им проблемы при контратаках. Россиянам надо строго сыграть в обороне, иметь минимальное количество брака и по максимуму распорядиться своими возможностями» — цитирует ТАСС Семшова.

Также экс-футболист отметил важность предстоящего матча.

«Всё правильно сказал Валерий Карпин. Мотивацию искать не нужно, здесь разыгрывается путевка на чемпионат мира. Все понимают, какое значение имеет эта игра. Завоевать напрямую путевку достойнее и престижнее сейчас, чем ждать стыковых матчей. Каждая команда отдаст все силы для того, чтобы выйти напрямую», — добавил Семшов.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее Карпин резко ответил на один из вопросов журналистов перед матчем с Хорватией.