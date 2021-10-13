«Тревожно и очень печально»: кенийская бегунья Тироп найдена убитой в своём доме

Кенийская легкоатлетка Агнес Джебет Тироп найдена мёртвой в своём доме. Об этом сообщили в национальной федерации этого вида спорта. По предварительным данным, 25-летнюю бегунью мог убить собственный муж, он находится в розыске. За месяц до гибели Тироп установила мировой рекорд в беге на 10 км по шоссе. На Олимпийских играх в Токио она заняла четвёртое место на дистанции 5000 метров, а на первенствах планеты дважды выигрывала бронзу. Соболезнования в связи с её кончиной выразил президент страны Ухуру Кениата.

Мир лёгкой атлетики потрясла трагическая новость. 13 октября стало известно о гибели кенийской бегуньи, победителя и призёра первенств планеты Агнес Джебет Тироп. По предварительным данным, 25-летнюю спортсменку смертельно ранил ножом её муж.

О произошедшем сообщила Федерация лёгкой атлетики Кении. Организация выразила соболезнования семье и друзьям погибшей спортсменки, которая месяц назад установила мировой рекорд в беге на 10 км по шоссе.

«Тироп была найдена мёртвой в своём доме в Итене предположительно после ножевого ранения, которое нанёс ей муж. Мы всё ещё работаем над тем, чтобы выяснить больше подробностей, связанных с её кончиной. Кения лишилась жемчужины, которая была одной из самых быстро восходящих звёзд международной арены благодаря своим ярким выступлениям на дорожке», — сказано в заявлении федерации.

По информации СМИ, в местной полиции сообщили, что Тироп была найдена мёртвой в своей кровати с ранением шеи. Основной подозреваемый — муж спортсменки Эммануэль Ротич, который исчез после произошедшего и, по данным AFP, сообщил родителям спортсменки, что «сделал нечто плохое».

Кенийская газета The Star пишет, что Тироп в последнее время проживала на тренировочной базе из-за размолвки с мужем, но за два дня до гибели вернулась домой после примирения.

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Произошедшее сильно взволновало жителей Итена, и вокруг дома вскоре собралась толпа людей. Полиции пришлось оцепить территорию. СМИ сообщали, что в толпе собравшихся были известные легкоатлеты, такие как трёхкратная чемпионка мира по полумарафону Мэри Кейтани и выигравшая в начале октября Лондонский марафон Джойсилин Джепкосгеи.

Тироп была действующей спортсменкой и одной из сильнейших бегуний на длинные дистанции. 12 сентября, всего за месяц до своей гибели, кенийка приняла участие в женском забеге на 10 км в немецком Херцогенаурахе и пробежала дистанцию за 30:01. Она побила мировой рекорд, державшийся в этой дисциплине с 2002 года. Правда, уже 3 октября достижение Тироп было побито бахрейнской бегуньей Калькидан Гезань на соревнованиях в Женеве. Кенийская спортсменка тоже тогда вышла на старт и стала второй. Это был её последний забег в жизни.

Тироп и раньше добивалась заметных успехов. В 2015 году она сенсационно выиграла чемпионат мира по кроссу и в 19 лет стала второй самой молодой спортсменкой, добившейся этого. В дальнейшем она сосредоточилась на стадионном беге и через два года приняла участие в чемпионате мира в Лондоне. В 2017-м она выиграла бронзу на дистанции 10 км, а спустя два года повторила свой успех. Тироп стала первой за восемь лет спортсменкой, поднявшейся на пьедестал почёта в этом виде программы на двух первенствах подряд.

В 2021 году Тироп сосредоточилась на дистанции вдвое короче и вошла в олимпийскую сборную Кении. В финале забега на 5000 метров она остановилась в шаге от медалей, уступив только голландке Сифан Хассан, соотечественнице Хеллен Обири и эфиопке Гудаф Цегай.

Для Кении, где особенно популярна лёгкая атлетика, а именитые бегуны являются популярными личностями, смерть Тироп стала большим потрясением. В числе прочих на трагедию отреагировал президент страны Ухуру Кениата. Он потребовал найти и наказать виновного в гибели спортсменки.

«Тревожно, крайне прискорбно и очень печально, что мы потеряли молодую и многообещающую спортсменку, которая в 25 лет принесла нашей стране столько славы своими подвигами на мировой легкоатлетической арене, в том числе на Олимпийских играх в Токио, где она была частью кенийской сборной. Ещё больнее от того, что Агнес, героиня Кении во всех отношениях, трагически лишилась жизни в молодом возрасте в результате преступного деяния, совершённого эгоистичными и трусливыми людьми. Я призываю наши правоохранительные органы во главе с Национальной полицейской службой выследить и задержать преступников, виновных в убийстве Агнес, чтобы они ответили по всей строгости закона», — заявил глава государства.