«Динамо» выразило соболезнования родным автора клубного гимна Арутюнова

Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» выразила соболезнования родным советского и российского певца Николая Арутюнова.

«Скончался автор гимна московского «Динамо» Николай Арутюнов. Он был преданным болельщиком «Динамо» и передал свою любовь к клубу в словах, которые мы поём перед началом домашних матчей. Выражаем соболезнования родным и близким Николая Рафаэлевича», — говорится в сообщении на официальной странице «Динамо» в Twitter.

В 2019 году Николай Арутюнов написал гимн московского «Динамо» и исполнил его на открытии нового стадиона «ВТБ Арена».

Вскоре гимн записали дуэтом Сергей Арутюнов и Лев Лещенко в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра и хора «Ариэль».

Ранее сообщалось, что в возрасте 63 лет скончался российский и советский певец Николай Арутюнов.