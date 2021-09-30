672 дня спустя: как «Зенит» разгромил «Мальмё» и прервал безвыигрышную серию в Лиге чемпионов

«Зенит» на своём поле одержал крупную победу над «Мальмё» во втором туре Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:0, а голы на свой счёт записали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. Подопечные Сергея Семака отличились в дебюте обоих таймов, а после удаления защитника гостей Анеля Ахмедходжича забили ещё дважды. Таким образом, петербуржцы прервали неудачную серию в еврокубках и выиграли первый матч с ноября 2019 года.

С турнирной точки зрения именно матчи с «Мальмё» имели право считаться самыми важными для «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов. С учётом прошлых результатов и уровня соперников по квартету, шансы подопечных Сергея Семака на выход в плей-офф расценивались как не самые высокие, зато возможность побороться за путёвку в Лигу Европы казалась вполне реальной. И для этого петербуржцам было необходимо брать три очка в домашнем противостоянии со шведами.

Если смотреть на силу состава и опыт выступлений на высоком уровне, то «Мальмё» смело можно было назвать самым слабым из оппонентов «Зенита» в Лиге чемпионов за последние три года. И это весьма удивительно, ведь два предыдущих розыгрыша турнира петербуржцы проводили в качестве представителя первой корзины, следовательно, должны были получать менее сильных противников на групповой стадии. Но как показывает опыт семикратных чемпионов России, это не всегда является залогом удачного жребия. Всё-таки шведский коллектив однозначно уступает как «Бенфике», так и «Брюгге», не говоря об условных «Лионе» или «Лацио».

В этом плане «Мальмё» был значительно ближе к «Копенгагену», «Бордо» и «Славии» — соперникам «Зенита» по квартету в Лиге Европы сезона-2018/19. Именно тогда сине-бело-голубые в последний раз выигрывали более двух раз на групповом этапе и занимали место выше четвёртого в своём квартете. И присутствие подобного противника было отличной возможностью вновь почувствовать уверенность и одержать первую победу в Лиге чемпионов за 672 дня.

К этому располагали и другие обстоятельства: например, возвращение после травмы одного из лидеров. Деян Ловрен пропустил три матча из-за повреждения, но в преддверии встречи с «Мальмё» участвовал в тренировочном занятии. То же можно сказать и о Сердаре Азмуне, в последнее время страдавшего мышечным воспалением. Однако Семак решил поберечь обоих футболистов и оставил их в запасе. В итоге с первых минут в обороне вышел Дмитрий Чистяков, а на позиции единственного форварда — Артём Дзюба. При этом одной из главных интриг оставалось амплуа Вильмара Барриоса. Во встрече с «Челси» он выступал в роли третьего центрального защитника, но в противостоянии со скандинавами вполне мог вернуться в среднюю линию.

Тем не менее Семак не стал менять схему, остановив выбор на 3-4-2-1. Однако без сюрпризов для оппонента также не обошлось. Одним из таких можно назвать особенно активные подключения к атаке Ярослава Ракицкого, в разные моменты оказывавшегося на месте левого хавбека, а иногда и прорывавшегося в штрафную по полуфлангу. Один из таких эпизодов завершился его опасным ударом в ближний угол, но застать врасплох Далина не удалось.

В средней линии и вовсе происходили постоянные перестановки. Дуглас Сантос начинал встречу на позиции левого латераля, но по её ходу всё чаще стал смещаться в среднюю зону, фактически превратившись сначала в инвертированного фулбека, а затем и в полноценного опорника. При этом слева оказывались то Ракицкий, то Клаудиньо, а под конец тайма там стал появляться и Далер Кузяев, изначально действовавший справа. Всё это было призвано запутать защитников «Мальмё», и так испытывавших сложности со сдерживанием атак «Зенита».

Под конец первой 45-минутки могло показаться, что петербуржцы и вовсе перешли на формацию с двумя центральными защитниками. Но если это и было задумкой Семака, то от неё очень быстро отказались. В ходе одной из последних атак можно было заметить, как отыгравший несколько минут в опорной зоне Барриос вновь расположился в одной линии с Чистяковым и Ракицким.

И подобные перестановки во многом были связаны с тем, что «Зенит» не владел колоссальным преимуществом в первой половине матча. Хозяева очень ярко провели стартовый отрезок и вышли вперёд благодаря удару Клаудиньо после прострела Сантоса, но потом отдали инициативу гостям. В период с 10-й по 39-ю минуту они нанесли лишь два удара по воротам Йохана Далина, в то время как коллектив Йон-Даля Томассона разразился пятью. Причём некоторые из них были весьма опасными, хоть и возникали в результате бесхитростных навесов с фланга.

Однако даже этого было достаточно, чтобы доставлять проблемы петербуржцам. На этот раз они не так слаженно действовали в обороне, да ещё и Станислав Крицюк несколько раз грубо ошибся на выходе. Но шведам явно не хватало мастерства, чтобы систематично наказывать за подобные просчёты.

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«Зенит» переждал всплеск активности в исполнении «Мальмё», в концовке первого тайма выровнял игру, а уже в начале второго решил все вопросы о победителе. Причём в обоих случаях одним из главных действующих лиц стал Кузяев. На 49-й минуте он откликнулся на выверенный заброс в исполнении Ракицкого и неотразимо пробил головой в прыжке, а четыре минуты спустя спровоцировал удаление Анеля Ахмедходжича. В надежде вырваться на рандеву с голкипером, россиянин пробросил мяч мимо защитника, но тот коснулся его рукой. Главный арбитр Анастасиос Сидиропулос изначально показал боснийцу жёлтую карточку, но после просмотра VAR предъявил красную.

На этом подобие борьбы на поле закончилось. «Мальмё» прижался к собственным воротам и больше не создал ничего опасного на противоположной половине поля. Семак же продолжил экспериментировать со схемами и сочетаниями, выпустив на поле Сердара Азмуна и Александра Ерохина, но довести счёт до крупного ему помог Сутормин. Фланговый защитник сместился в центр с правого края и неотразимо пробил в дальний угол. Так, Алексей отличился во второй встрече подряд. Четыре дня назад он поразил ворота «Крыльев Советов» в девятом туре РПЛ.

Уже в компенсированное время Вендел стал автором четвёртого безответного гола в ворота «Мальмё» и установил окончательный счёт на табло. «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года и укрепился в статусе главного претендента на путёвку в плей-офф Лиги Европы.