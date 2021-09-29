Малком и Клаудиньо сами оплатили рейс из Бразилии в Россию, чтобы попасть на матч «Зенита» с «Челси»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о возвращении из Бразилии в Россию в прошлое окно сборных.

«Мы сказали, что у нас контракт с «Зенитом», поэтому мы должны выполнять то, о чём нас просит клуб. Нас попросили вернуться, и мы сразу сделали это, потому что из-за ковидных правил могли пропустить важнейший матч в Лиге чемпионов», — цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Он надеется, что эта ситуация никак не повлияет на отношения со сборной Бразилии. Кладиньо отмечает, что они не были виноваты в этой ситуации.

Он также рассказал, что билет в Россию они купили за свои деньги.

«Да, это был частный рейс», — добавил футболист.

В прошлое окно сборных Малком и Клаудиньо получили вызовы, однако клуб отозвал их из расположения национальной команды, что едва не привело к запрету на участие этих футболистов в матчах с «Ахматом» и «Челси».

Ранее Клаудиньо рассказал, как его называет Дзюба.