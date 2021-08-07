Прыжки из другой вселенной: Бондарь и Минибаев остались без наград на вышке, где китайцы творили чудеса

Заключительный финал на олимпийском турнире по прыжкам в воду принёс золото и серебро двум китайским атлетам. Причём оспорить их тотальное превосходство на десятиметровой вышке на этот раз не сумел никто из ближайших соперников. Судьба чемпионства решилась в последней попытке — несмотря на рекордную попытку Яня Цзяня, Юань Цао удалось его опередить на 1,95 балла в сумме. Бронзу завоевал британец Томас Дейли, опередивший россиян Александра Бондаря и Виктора Минибаева.

Когда атлет остаётся с «деревянной» медалью, финишировав четвёртым, принято говорить, что человек остановился в шаге от пьедестала. В субботнем финале впору было говорить не о шаге, а о том, что оба китайских прыгуна финишировали на расстоянии выстрела (более 30 баллов) даже от Томаса Дейли. Мог ли олимпийский чемпион в синхроне победить? Возможно. Британец уже завоевал в Токио вожделенное золото, к которому он безуспешно подбирался на протяжении двух предыдущих Олимпиад, но одно дело — победить в синхронных прыжках с вышки, и совсем другое — добиться индивидуального триумфа.

По попыткам в предварительном и полуфинальном раундах было сложно заподозрить Дейли в серьёзных намерениях (он оба раза остался четвёртым, но в первый раз отстал от Бондаря на 60,15, а в полуфинале хоть и финишировал с россиянином почти вровень, но при этом уступил без малого полсотни баллов лидеру — китайцу Юаню Цао.

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Формулу успеха на мужской вышке можно изложить достаточно примитивно: если прыгун способен выполнить в финале четыре своих прыжка из шести на сумму более 90 баллов, он — потенциальный призёр. Это, по крайней мере, следовало из статистических выкладок множества соревнований. Теоретически в Токио на это была способна вся первая четвёрка, хотя в предварительной серии с этой задачей справились только китайские спортсмены.

Брать в расчёт полуфинал не следовало вообще: когда в один день спортсмены стартуют дважды, полностью выполняя произвольную программу, приходится экономить силы даже китайцам. По этой причине баллы, набранные в полуфинале, редко бывают высокими. Главная задача там — остаться в группе из 12 человек, то есть пройти в финал. А там уже счёт начинается с нуля и можно идти ва-банк.

Действующий чемпион мира Янь Цзянь выглядел в Токио несколько более опасным, чем его титулованный соотечественник. Он выиграл в предварительном раунде накануне, а два года назад на мировом первенстве в Кванджу набрал почти запредельную сумму в 598,65. Но главное преимущество заключалось в том, что за плечами этого спортсмена не было двух Олимпиад, как у Цао. Более свежая в силу этих причин нервная система могла стать как раз тем фактором, который вкупе с самой сложной программой был вполне способен решить судьбу золотой медали.

В пользу Яня Цзяня говорила и сложность прыжков: он включил в свою олимпийскую программу сразу три уникальных комбинации, наиболее сложная из которых (четыре с половиной оборота вперёд согнувшись) имела коэффициент 4,1. Больше никто из финалистов на подобное не решился. Как и на наиболее сложный винтовой прыжок — два с половиной оборота вперёд с тремя винтами.

Но имелся и минус — отсутствие у Цзяня олимпийского опыта. История китайских прыжков в воду знала множество прецедентов, когда совсем юные дебютанты приезжали на Игры и выносили всех (как это, например, сделала в Токио на женской вышке 14-летняя Цюань Хунчань), но Яню на момент Игр исполнилось 27. А психика в столь солидном возрасте иногда творит со спортсменами непредсказуемые вещи.

Собственно, и статистика Олимпиад говорила не в пользу однозначного доминирования спортсменов Поднебесной: в 2008-м в Пекине чемпионом на вышке стал австралиец Мэттью Митчам, через четыре года в Лондоне золото забрал американец Дэвид Будайя, а такие факты всегда подогревают надежды.

По двум первым выступлениям Бондарь выглядел на вышке несколько более уверенно, нежели второй российский спортсмен Виктор Минибаев. Десят лет назад программа Виктора была самой сложной в мире, несмотря на тяжелейшую травму позвоночника, полученную в 2008-м (тогда на спину Минибаева, который выплывал из воды после прыжка, приземлилась прыгнувшая с другой платформы спортсменка).

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С возрастом накопились и другие травмы — прежде всего в суставах рук, в связи с чем уязвимой точкой стали входы в воду: стало тяжелее гасить брызги. Общая сложность прыжков по-прежнему позволяла Виктору рассчитывать в Токио на высокую позицию, но его шансы подняться выше пятого места при двух китайцах, Бондаре и Дейли выглядели минимальными. Потому и предполагалось, что спорить как минимум за бронзу (а там чем чёрт не шутит?) будут россиянин Александр и британец Том.

Состязания мужчин на десятиметровой высоте издавна считаются самым зрелищным видом программы, где борьба за медали ведётся на уровне максимально возможных оценок, однако в Токио пальму первенства в этом отношении забрала за два дня до мужского финала крошечная, похожая на семилетнего мальчика Цюань Хунчань.

Второго такого выступления ни мужская, ни женская история прыжков в воду ещё не знала, и вряд ли когда оно будет повторено: за три из своих пяти прыжков китаянка получила чистую десятку, трижды набрав по 96 баллов за попытку. Единственную комбинацию с задним , то есть «слепым», входом в воду она выполнила на 95,70 (десяток было выставлено три из семи), и только самый первый раунд подпортил китаянке статистику — в зачёт пошли две девятки и одна оценка 9,5.

По десяткам следовало идти в заключительном финале Игр и Юаню Цао с Янем Цзянь, чтобы не потерять лицо в заочном противостоянии с 14-летней пигалицей. И уж тем более в этом сценарии не должно было присутствовать опции «поражение».

В первом же прыжке Юань Цао набрал максимум, получив от всех арбитров высший балл — 102,00. Дейли тоже добрался до десяток, но единичных. Сумма 98,60, во-первых, показала, что англичанин преисполнен решимости бороться за победу, а во-вторых, дала ему сумасшедший гандикап перед Бондарем (23,40) и Минибаевым (29,80). Уже на этом этапе стал вырисовываться возможный медальный расклад, в котором участие россиян представлялось не слишком реальным.

Десятка, полученная Дейли за вторую попытку, вывела его и вовсе в лидеры.

Разговаривая на одном из турниров с тренером британца Джейн Фигуэйредо (она, кстати, была соавтором олимпийской победы Веры Ильиной и Юлии Пахалиной на Играх в Сиднее, тренируя обеих российских девчонок), мы сошлись во мнении, что самая страшная ситуация для любого китайского прыгуна — если он теряет лидерство. В этом случае подсознание начинает бомбить вопросами: «Почему? Что я делаю не так?»

Спортсмен интуитивно начинает настраивать себя на то, чтобы уже в следующей попытке прыгнуть выше головы, но как раз этого делать ни в коем случае не следует, потому что сразу вырастает вероятность ошибки. Прыжок с вышки длится меньше половины секунды, и в стрессовой ситуации куда ценнее автоматизм, нежели осознанность действий.

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Все знаковые поражения китайских прыгунов на Олимпиадах и мировых первенствах происходили, как правило, по этой схеме. Но в Токио она, увы, не сработала: Дейли продержался в лидерах всего два раунда, а затем оба китайских спортсмена вновь вышли вперёд, причём уже с солидным отрывом Юаня Цао как от соотечественника, так и от Тома.

На этом олимпийскую интригу, не дожидаясь окончания соревнований, можно было объявлять исчерпанной: в прыжках в воду не слишком принято оставлять напоследок комбинацию, в которой велика вероятность ошибки. Одновременно с этим приходилось констатировать, что китайские прыгуны в этом виде программы — это совершенно иная лига, недосягаемая для всех, включая Дейли. Британец отстал от чемпиона на 34,10 , Бондарь — на 67,85, Минибаев — на 86,50, притом что никто из троих не совершил в финале чрезмерно грубых ошибок.

Заключительный раунд, точнее его концовка с противостоянием двух китайских атлетов на расстоянии целой вселенной от остальных, вышел на редкость драматичным. Выходить с коэффициентом 3,6, как у Юаня Цао, против 4,1 Яня Цзянь— всё равно что бросаться с дробовиком на слона. Тем более что действующий чемпион мира выполнил свою невероятную комбинацию так, что ахнули не только те, кто был в бассейне, но и он сам — начал бесновался в воде, едва вынырнув, всем своим видом показывая, кто здесь чемпион. Было с чего: суммы 112,75 олимпийская история прыжков в воду ещё не знала. Так что у ветерана китайской сборной было не слишком много шансов в этом противостоянии: на снаряд он выходил с преимуществом в 12,2, но это означало, что выполнять заключительную попытку двукратному олимпийскому чемпиону следует на 9,5—10 баллов. Это Юань Цао и реализовал, завоевав третье олимпийское золото.