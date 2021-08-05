Схватки за золото в боксе и борьбе и полуфиналы в волейболе и водном поло: за кем из россиян следить в 13-й день Игр

В четверг россияне имеют возможность завоевать три золотые медали Олимпийских игр в Токио. Финалы ждут борца вольного стиля Заура Угуева в категории до 57 кг и боксёра Альберта Батыргазиева в легчайшем весе. Также за победу в прыжках в высоту с шестом поборется Анжелика Сидорова. В командных видах полуфинальные матчи проведут волейболисты и ватерполистки. Первые сойдутся с принципиальными соперниками — бразильцами, а вторые попытаются совершить чудо в противостоянии с американками.

В четверг главные надежды российских болельщиков будут связаны с единоборствами, где состоятся сразу два финала. Так, в вольной борьбе Заур Угуев проведёт решающую схватку в весовой категории до 57 кг с представителем Индии Рави Кумаром Дахия. Уроженец Дагестана привёз золото с двух последних ЧМ, а теперь постарается завоевать награду высшей пробы на дебютной Олимпиаде. Любопытно, что на последнем первенстве планеты в Нур-Султане Угуев в полуфинале как раз оказался сильнее Дахии — 6:4.

В свою очередь, Артур Найфонов, выступающий в категории до 86 кг и потерпевший поражение в полуфинале, поборется за бронзу. На аналогичную медаль претендует и Валерия Коблова, выступающая в категории до 57 кг.

Также трое россиян в четверг только начнут свой путь в Японии. В вольной борьбе двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков (до 74 кг) просто обязан как минимум пройти в финал. А вот Сергею Козыреву в самой тяжёлой категории остаётся рассчитывать только на удачу, ведь уже в четвертьфинале он может встретиться с победителем трёх последних ЧМ и действующим бронзовым призёром ОИ Гено Петриашвили.

Сложно будет пройти дальше и Ольге Хорошавцевой, поскольку она в первом же круге померится силами с чемпионкой планеты Джакаррой Винчестер.

В боксе также пройдёт один финал с участием россиянина. В легчайшем весе Альберт Батыргазиев сойдётся с представителем США Дюком Рэганом. Назвать фаворита данного противостояния сложно. Соперникам по 23 года, и оба только начинают свою карьеру. Разве что в активе оппонента значится серебро ЧМ-2017.

Также спортсмены практически синхронно решили попробовать себя в профессионалах, дебютировав в прошлом году, и пока идут без осечек. Россиянин выиграл три боя, а американец — четыре.

Между тем Глеб Бакши в полуфинале средней весовой категории проэкзаменует бразильца Эберта Консейсана, которого он уже побеждал в полуфинале домашнего ЧМ-2019 в Екатеринбурге. Тогда судьи отдали отечественному спортсмену четыре раунда из пяти. В итоге он завоевал золото, а его оппонент довольствовался бронзой.

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В лёгкой атлетике в четверг разыграют восемь комплектов наград, на три из которых будут претендовать россияне. Разумеется, наибольшее внимание приковано к Анжелике Сидоровой, которая имеет отличные шансы на победу в прыжках с шестом. Москвичка является действующей чемпионкой мира. В Дохе она первенствовала с результатом 4,95 м. Также она удерживает второй лучший результат планеты в текущем сезоне после Кэти Нагеотт.

Наконец, в финал не пробилась одна из главных соперниц Сидоровой Сэнди Моррис. Помешал ей это сделать сильный ливень над Олимпийским стадионом во время квалификации. Американка сломала шест и едва не получила серьёзные травмы, приземлившись на край матов.

В спортивной ходьбе на 20 км на пьедестал может подняться Василий Мизинов, который на том же первенстве планеты в Дохе стал вторым.

Также завершатся соревнования по десятиборью. Участников ждут бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья и бег на 1500 м. Илье Шкуренёву ворваться в тройку будет непросто, ведь он после первой части программы располагается только на 11-м месте с солидным отставанием от фаворитов.

Наконец, в квалификации в прыжках в высоту выступит ещё одна звезда из России Мария Ласицкене. Остаётся лишь надеяться, что она не получит травму, в отличие от Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной.

Также в четверг состоятся сразу два полуфинальных матча с участием сборных России по командным видам спорта. Волейболисты померятся силами со своими извечными соперниками — бразильцами. Достаточно того факта, что именно латиноамериканцев подопечные Владимира Алекно обыграли в финале Олимпиады в Лондоне. То противостояние до сих пор помнят многие болельщики. Соперники уверенно вели по партиям 2:0 и были близки к тому, чтобы взять третью. Но россияне собрались и совершили настоящее чудо.

«Канариньос» взяли реванш в полуфинале домашних ОИ. Отечественная команда ничего не смогла противопоставить мотивированному оппоненту и уступила в трёх сетах. В итоге хозяева взяли серебро, а россияне остались без медалей. На нынешних же Играх заклятые соперники встретятся во второй раз. Их пути уже пересекались на групповом этапе, и коллектив Туомаса Саммельвуо оказался сильнее — 3:0.

А вот ватерполисткам для того, чтобы обыграть США, потребуется совершить настоящее чудо. Американки первенствовали на двух последних ОИ, а также трёх последних ЧМ. На групповой стадии россиянки уже встретились с американками и прочувствовали на себе всю их мощь — 5:18.

В пляжном волейболе в полуфинал мужского турнира пробился сильнейший дуэт планеты Вячеслав Красильников — Олег Стояновский. Следующими соперниками россиян станут представители Катара Юнусс Шериф — Тиджан Ахмед, занимающие первое место в мировом рейтинге.

В велотреке будет разыграно два комплекта медалей — в женском кейрине и мужском омниуме. В последнем виде россияне не представлены. А вот в первом двукратный призёр ОИ в командном спринте Дарья Шмелёва постарается показать высокий результат. Для начала она напрямую отобралась в четвертьфинал. Стоит отметить, что в кейрине в активе спортсменки две бронзы ЧЕ и одна — ЧМ.

В спринте у мужчин продолжит борьбу действующий бронзовый призёр ОИ Денис Дмитриев. В 1/8 финала он сойдётся с легендарным Джейсоном Кенни, шестикратным олимпийским чемпионом. В том числе англичанин выиграл спринт на ОИ в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

В гребле на байдарках и каноэ шансы на подиум имеет только Олеся Ромасенко на каноэ-одиночке 200 м, которая трижды становилась второй на ЧМ в этом виде. Однако в квалификации она показала не лучшие результаты. Остаётся надеяться, что к решающим заплывам уроженка Краснодара сумеет прибавить. В полуфинале же компанию ей составит Ирина Андреева.

Также россияне выйдут на старт в байдарке-одиночке 200 м у мужчин (Евгений Луканцов) и байдарке-одиночке 500 м у женщин (Светлана Черниговская).

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А вот в прыжках в воду с десятиметровой вышки рассчитывать на попадание в тройку будет сложно. Юлия Тимошинина в квалификации заняла только восьмое место, хотя и пробилась в полуфинал. А Анна Конаныхина вовсе расположилась на 25-м и завершила выступления. Вероятно, лишь роль статиста в плавании на открытой воде уготована и Кириллу Абросимову. В его активе значится победа на ЧЕ на олимпийской дистанции 10 км, но произошла она девять лет назад.

Наконец, в четверг стартуют соревнования в современном пятиборье. К сожалению, действующий олимпийский чемпион Александр Лесун в Токио не приехал. 33-летний атлет попросту не смог подготовиться к Играм и не попал в состав сборной на последний отборочный турнир. Таким образом, страну в Японии представят Александр Лифанов, Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.