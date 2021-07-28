Крах фаворитов: Франция, Германия и Аргентина не сумели выйти из группы на олимпийском футбольном турнире

Сразу три ведущие футбольные сборные не сумели пробиться в плей-офф олимпийского турнира в Токио. Франция в решающем матче за выход из группы пропустила четыре безответных мяча от Японии. Германия сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром, несмотря на красивый гол Эдуарда Лёвена со штрафного. А Аргентина разошлась миром с Испанией и уступила место в нокаут-раунде Египту. Как прошел заключительный тур предварительного этапа — в материале RT.

Олимпийские футбольные турниры зачастую складываются достаточно непредсказуемо. Не стали исключением и Игры в Токио, которые оказались отмечены сразу несколькими громкими сенсациями.

Болельщики ожидали, что грандам всё-таки удастся собраться на последний тур группового этапа и выйти в плей-офф. К сожалению, сделать это после изнурительного клубного сезона многим не удалось. Мало кто мог представить, что Франция, Аргентина и Германия, которые считались одними из главных претендентов на золото, не смогут даже выйти из группы и одержат в сумме лишь три победы в девяти матчах.

В случае с соотечественниками действующих чемпионов мира (иначе назвать команду Сильвена Риполля сложно) всё выглядит вполне логично. Они откровенно мучились даже в противостоянии с уступающими в классе Мексикой и ЮАР и остались на плаву исключительно благодаря подвигам 35-летнего капитана Андре-Пьера Жиньяка. Ветеран в этих матчах забил четыре мяча и неожиданно возглавил гонку бомбардиров.

Однако в решающей встрече с Японией, в которой трёхцветным необходима была только победа, форвард остался на сухом пайке, и представители Старого Света потерпели второе разгромное поражение — 0:4. До перерыва они пропустили два безответных мяча от Такэфусы Кубо и Хироки Сакаи. Во втором тайме хозяева отличились ещё дважды. При этом гости ближе к финальному свистку остались в меньшинстве после прямого удаления Рандаля Коло Муани.

Справедливости ради, японцы тоже собрали на Олимпиаду достаточно сильный состав, но ростер соперника всё равно выглядел куда представительнее. Впрочем, молодым звёздам в целую команду-звезду в Токио превратиться не удалось. А со второго места в группе А в плей-офф пробилась Мексика.

Ещё неожиданнее оказался провал немцев. Бундестим в Японию привёз наставник местной «молодёжки» Штефан Кунц, который, по информации СМИ, мог возглавить сборную России. С национальной командой до 21 года летом он выиграл чемпионат Европы. Из золотых медалистов того турнира специалист взял на ОИ Амоса Пипера, Джордана Торунаригу и Арне Майера, плюс пригласил достаточно заметных в Бундеслиге Беньямина Хенрихса, Максимилана Арнольда, Надима Амири, Эдуарда Лёвена и даже Макса Крузе.

Но немцы, по сути, запомнились на турнире лишь предложением, которое последний сделал своей девушке после тяжелейшей победы над Саудовской Аравией. Теперь опытный форвард сможет проводить со своей невестой куда больше времени, ведь Германия вылетела уже после группового этапа. Чтобы выйти в плей-офф, ей требовалась победа над Кот-д’Ивуаром, но подопечные Кунца довольствовались ничьей. Почти 70 минут они штурмовали чужие ворота, но поразили свои. Автоголом отметился Хенрихс. Правда, фавориту быстро удалось сравнять счёт. Великолепный удар со штрафного нанёс Лёвен.

Российские болельщики вполне могут порадоваться за полузащитника «Бохума», ведь его родители переехали в Германию в середине 1990-х из Сибири. Сам футболист родился в Идар-Оберштайне, но его агент сообщал, что у Лёвена есть российское гражданство.

На то чтобы забить ещё один мяч и выиграть у прямого конкурента у немцев оставалось достаточно времени, однако сделать этого они не смогли. Таким образом, африканцы пробились в плей-офф вслед за бразильцами, цвета которых в Японии защищают Бруно Фукс из ЦСКА и Малком из «Зенита».

Пентакампеоны в последнем туре обыграли Саудовскую Аравию (3:1), а дублем в их составе отметился Ришарлисон. Это помогло нападающему «Эвертона» с пятью голами выйти в лидеры по числу забитых мячей.

Если Малком и Фукс ещё задержатся на ОИ, то Адольфо Гайч и Эсекьель Понсе могут спокойно возвращаться в расположение ЦСКА и «Спартака» соответственно.

В последнем туре подопечным Фернандо Батисты требовалась победа над Испанией, чтобы не зависеть от результата параллельной встречи квартета между Австралией и Египтом. Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот после перерыва латиноамериканцы позволили отличиться Микелю Мерино и оказались в практически безнадёжном положении. Лишь на 87-й минуте Томас Бельмонте сравнял счёт, но на большее банально не хватило времени.

В итоге из группы сенсационно вышел Египет, который в первых двух матчах набрал всего одно очко. Однако победа над Австралией (2:0) помогла «фараонам» подняться с последнего места на второе.

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Удивительно, но в четвертьфинале Европа будет представлена лишь одной сборной — Испании. Помимо Германии и Франции не сумела пробиться дальше и Румыния. Коллектив набрал равное количество очков с Новой Зеландией (по четыре) и уступил конкуренту по разнице мячей. Помешал команде разгром от Южной Кореи — 0:4. Азиаты вообще мощно начали турнир и в последнем туре забили шесть безответных мячей в ворота Гондураса. При этом Хван Ый Чо дважды реализовал пенальти и оформил хет-трик, который стал третьим на турнире.

Четвертьфиналы состоятся 31 июля, и определить явного фаворита можно лишь в двух из них. Бразилия проэкзаменует Египет, а набравшая отличный ход Япония — Новую Зеландию. Испания в противостоянии с Кот-д'Ивуаром тоже смотрится предпочтительнее, но африканцы уже показали себя неуступчивым коллективом. Наконец, Южная Корея померится силами с Мексикой.

У женщин групповой этап прошёл намного спокойнее, ведь в плей-офф попадали восемь сборных из дюжины, и все сильнейшие спокойно шагнули дальше. Из событий очередного игрового дня стоит отметить второй матч российской судьи Анастасии Пустовойтовой в Токио. Сначала она отработала встречу Японии и Великобритании, а затем получила назначение на противостояние США и Австралии. Игра завершилась без забитых мячей, а арбитр показала три жёлтые карточки.

Наиболее уверенно у девушек, пожалуй, смотрятся Нидерланды, которые в трёх встречах отправили в ворота соперниц 21 мяч. Вот и в последнем туре группового этапа они восемь раз огорчили Китай — 8:2. Дубль оформила Вивианне Мидема, лидирующая в гонке бомбардиров с восемью голами.