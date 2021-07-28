Франция крупно проиграла Японии и не вышла в плей-офф футбольного турнира на ОИ в Токио

Футболисты сборной Франции потерпели разгромное поражение от команды Японии в заключительном матче группового этапа на олимпийском турнире.

Матч группы А завершился со счётом 4:0 в пользу японцев. Забитыми мячами отметились Такефуса Кубо, Хироки Сакаи, Кодзи Миеси и Дайдзен Маэда.

В другом матче квартета Мексика разгромила ЮАР — 3:0.

Япония набрала девять очков, заняла в группе первое место и вышла 1/4 финала, где сыграет с Новой Зеландией. Мексиканцы стали вторыми (шесть очков) и встретятся со сборной Южной Кореи.

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