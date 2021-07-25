Хет-трик Жиньяка, дебют Пустовойтовой и осечка Бразилии: чем запомнился второй тур футбольного турнира на Играх

Сборная Франции одержала первую победу в рамках мужского Олимпийского турнира благодаря хет-трику 35-летнего Андре-Пьера Жиньяка. Бразилия не сумела обыграть Кот-д'Ивуар в матче с двумя удалениями. А Аргентина и Испания с большим трудом дожали Египет и Австралию соответственно. У женщин дебютную встречу в рамках соревнования провела российский судья Анастасия Пустовойтова. Она обслуживала противостояние Японии и Англии. О том, чем запомнился второй тур группового этапа, — в материале RT.

Непростые испытания для фаворитов у мужчин

Мужской футбольный турнир Олимпиады получается богатым на хет-трики. В четверг трижды поразил ворота немцев бразилец Ришарлисон, а в воскресенье это удалось сделать французу Андре-Пьеру Жиньяку. 35-летний нападающий мексиканского «Тигрес» поехал на Олимпиаду в качестве заслуженного ветерана и капитана и пока является одним из немногих светлых пятен на фоне именитой команды.

«Действующие чемпионы мира, отправившие в Токио достаточно крепкий по меркам ОИ состав, изначально считались фаворитами турнира, но пока не подтвердили данный статус. Сначала они сенсационно крупно уступили Мексике (1:4), а затем с огромным трудом в ключевом для себя противостоянии сломили сопротивление ЮАР — 4:3.

Любопытно, что первый тайм данной встречи завершился без забитых мячей, хотя Лютер Сингх не реализовал пенальти. Зато во втором соперники принялись действовать без центра поля. Африканский коллектив трижды выходил вперёд, но Жиньяк всякий раз восстанавливал равновесие в счёте. На 86-й минуте он ударом с пенальти, казалось, поставил точку, но французы в дополнительное время всё же дожали неуступчивого оппонента. На 93-й минуте чужие ворота поразил Тежи Саванье.

Так, европейцы одержали важнейшую победу и остались в борьбе за попадание в плей-офф. А ветеран Жиньяк с четырьмя голами уверенно возглавляет гонку бомбардиров соревнования, опережая как раз Ришарлисона.

В целом второй тур группового этапа мужского турнира продемонстрировал непредсказуемость ОИ в данном виде спорта. Абсолютно все гранды, приехавшие в Японию, испытали серьёзные сложности в поединках с уступающими в классе соперниками. Весьма показательным стал матч между Испанией и Австралией. «Кенгуру» в четверг уже сотворили сенсацию, обыграв Аргентину, а в воскресенье едва не стали авторами ещё одной. Добрых 80 минут фаворит ничего не мог поделать с физически сильной командой. Решил судьбу противостояния один из футболистов, совсем недавно принимавших участие в Евро-2020 и добравшихся там до полуфинала, — Микель Оярсабаль. А ассистировал ему другой именитый исполнитель — Марко Асенсио.

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Наконец, аргентинцы после поражения на старте ОИ оказались в весьма затруднительном положении и вынуждены были во что бы то ни стало обыгрывать Египет. В итоге южноамериканцам лишь раз удалось поразить ворота соперника. В начале второго тайма отличился Факундо Медина. Также в составе действующего обладателя Копа Америки полчаса на поле провёл нападающий Адольфо Гайич, права на которого принадлежат ЦСКА. Заменил партнёра спартаковец Эсекьель Понсе.

Наконец, немцы, в первом туре также потерпевшие поражение, не без труда заставили капитулировать Саудовскую Аравию — 3:2. Бундестим под руководством Штефана Кунца, которого совсем недавно сватали в сборную России, дважды выходила вперёд благодаря голам Надима Амири и Рагнара Ахе, но саудиты всякий раз находили в себе силы отыграться. А в середине второго тайма европейцы вовсе остались в меньшинстве после прямого удаления защитника Амоса Пипера. Однако вдесятером им всё-таки удалось дожать оппонента. Победный мяч записал на свой счёт Феликс Удуохай.

А Бразилия разошлась миром с Кот-д'Ивуаром. Соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Зато судья показал футболистам сразу две прямые красные карточки. Жёлто-зелёные уже на 14-й минуте остались без полузащитника Дугласа Луиса. А ближе к финальному свистку рефери уравнял составы, удалив бывшего хавбека «Краснодара» Эбуэ Куасси.

После двух туров группового этапа лишь одна команда лишилась шансов на попадание в плей-офф. Речь как раз о Саудовской Аравии. А наиболее запутанная ситуация сложилась в квартете B, где сразу четыре коллектива (Южная Корея, Гондурас, Новая Зеландия и Румыния) имеют в своём активе по три очка. При этом в случае равенства по количеству баллов наиболее важным дополнительным показателем будут считаться не результаты личных встреч, а разница забитых и пропущенных мячей.

Град голов у женщин

Российские футболисты, как известно, на Олимпиаду не попали. Зато в Токио приехала отечественный судья Анастасия Пустовойтова, чтобы обслуживать матчи женского турнира. Первый тур она пропустила, зато во втором получила назначение на достаточно важный поединок между хозяйками Олимпиады и Великобританией. Арбитр отработала без нареканий, а британки одержали победу с минимальным счётом и гарантировали себе попадание в плей-офф.

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Однако данный матч остался единственным у представительниц слабого пола во втором туре, в котором команды забили на двоих менее трёх мячей. Особенно постарались замбийки и китаянки, поразившие ворота друг друга суммарно восемь раз — 4:4. В очередной раз на первый план в составе африканок вышла Барбра Банда, которая оформила хет-трик во второй встрече подряд. Теперь нападающая лидирует в гонке бомбардиров Олимпиады наряду с представительницей Нидерландов Вивианне Медемой.

Она, в свою очередь, отличилась дважды в зрелищном противостоянии с Бразилией — 3:3. А в составе южноамериканок пенальти реализовала 35-летняя шестикратная обладательница «Золотого мяча» Марта, которая вдобавок является двукратной олимпийской чемпионкой.

Путёвку в плей-офф также гарантировала себе Швеция. Скандинавки в ещё одном результативном матче оказались сильнее Австралии (4:2) и теперь точно не опустятся ниже второго места. При этом в четвертьфинал выйдут две лучшие команды из числа занявших третьи позиции, что оставляет шансы практически всем участникам.