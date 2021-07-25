Вызов Великой и преодоление Далалояна: чего ждать от россиян в третий день Игр в Токио

В третий соревновательный день Олимпийских игр будет разыгран 21 комплект медалей. Российские гимнасты постараются завоевать первое золото ОИ в командном многоборье за 25 лет. К историческому успеху команду поведёт Артур Далалоян, который всего несколько месяцев назад получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. В фехтовании 36-летняя Софья Великая попытается завоевать дебютную награду высшей пробы в личном турнире.

В воскресенье российские спортсмены завоевали первое золото Олимпийских игр в Токио, а в понедельник постараются пополнить копилку новыми наградами высшей пробы. При этом сразу в нескольких видах отечественные атлеты могут по-настоящему войти в историю. Например, это касается спортивной гимнастики, в которой состоится финал в командном многоборье у мужчин.

В данной дисциплине страна не знает побед на Олимпиаде с 1996-го, когда коллектив, ведомый легендарным Алексеем Немовым, опередил Китай и Украину. Правда, в 2019-м Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Давид Белявский принесли России первое в истории золото чемпионата мира.

Теперь они имеют возможность повторить свой успех в Токио. В квалификации наша четвёрка заняла третье место, незначительно уступив японцам и китайцам. С ними и завяжется основная борьба. Правда, серьёзной проблемой для подопечных Валентины Родионенко может стать состояние здоровья Далалояна. Всего за несколько месяцев до ОИ он перенёс разрыв ахиллова сухожилия, но успел восстановиться. В Токио Артуру приходится ожидаемо непросто: например, он не вышел в финал ни на одном отдельном снаряде.

Постараются порадовать болельщиков и пловцы. Они вовсе ещё ни разу не выигрывали ОИ в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Максимальный результат — серебро всё той же Атланты, когда отечественную четвёрку к медалям привёл Александр Попов. Теперь Владислав Гринёв, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щёголев сделают попытку пойти по его стопам.

Впрочем, главными фаворитами в данном виде являются американцы, которые не знали равных и на последнем первенстве планеты. Но сразу вслед за ними тогда финишировали россияне. Нивелировать гандикап им будет крайне непросто, однако надежда на чудо, как известно, есть всегда.

В другом водном виде спорта Александр Бондарь и Виктор Минибаев поборются за награды в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Основными соперниками опытного дуэта станут действующие олимпийские чемпионы Цан Юань и Чэнь Айсэнь. Причём Айсэнь в Рио-де-Жанейро выступал с другим партнёром, но затем взял в пару Юаня, который выиграл золото на трёхметровом трамплине. Нельзя сбрасывать со счетов и британцев Тома Дейли и Мэттью Ли, которые обошли россиян на последнем ЧЕ.

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Медалей болельщики по традиции будут ждать и в фехтовании. Представители данного вида спорта уже принесли стране серебро и бронзу. Не хватает только наград высшего достоинства. И в понедельник у команды появятся отличные шансы в турнире саблисток среди женщин. Здесь на победу претендуют как опытнейшая 36-летняя Софья Великая, так и молодая звёздочка София Позднякова.

Помешать им постарается представительница Украины Ольга Харлан. В активе 30-летней уроженки Николаева много наград, но нет ещё ни одной золотой олимпийской в личном турнире, как и у Великой. При этом их пути неоднократно пересекались на крупных соревнованиях. Так, в 2016-м Софья оказалась сильнее соперницы в полуфинале ОИ — 15:12. Та взяла реванш в решающем противостоянии ЧМ.

Сейчас шансы Харлан на золото в какой-то степени выглядят предпочтительнее, поскольку она трижды подряд (2018—2020) выигрывала зачёт КМ в сабле. Нельзя сбрасывать со счетов и дочь президента ОКР Станислава Позднякова, которая в 2018-м на ЧМ в Уси произвела фурор и заняла первое место. Причём в финале молодая фехтовальщица оказалась сильнее Великой.

А вот у мужчин в соревновании шпажистов ждать награды не приходится, ведь в Токио приехали сразу три спортсмена 2000 года рождения. Зато болельщики получат возможность переживать за братьев-близнецов Антона и Кирилла Бородачёвых.

Традиционно можно ожидать достойных результатов от отечественных атлетов и в единоборствах. Так, в тхэквондо в весовой категории до 80 кг неплохой шанс подняться на пьедестал имеет дебютант Олимпиады Максим Храмцов. К своим 23 годам он уже выиграл ЧМ и дважды ЧЕ. Причём победа на первенстве планеты стала первой в мужском дивизионе для страны. Вдобавок в Токио молодому человеку повезло с жеребьёвкой. Все главные соперники попали в другую половину сетки. Это фактически открывает Максиму дорогу в финал.

А вот дзюдоистам удача при выборе оппонентов как раз не сопутствовала. Муса Могушков в весовой категории до 73 кг в первом же бою будет вынужден встретиться с первым номером и серебряным призёром ОИ и ЧМ Рустамом Оруджевым из Азербайджана. А Дарья Межецкая (до 57 кг) уже во втором круге может попасть на четырёхкратную чемпионку мира Цукаси Ёсиду.

Достаточно медалеёмкой для России в Токио получается и стрельба. Достаточно того, что Анастасия Галашина принесла стране первую награду — серебро, а Виталина Бацарашкина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В понедельник пополнить копилку команды постарается Наталья Виноградова в ските. Она достаточно неплохо прошла квалификацию, показав четвёртый результат и в двух из трёх попыток выбив максимальное количество очков. При этом в данном виде отечественные стрелки на ОИ довольствовались лишь одним серебром — в 2000-м.

Продолжатся в понедельник и соревнования в командных видах спорта. Мужская сборная России по волейболу проведёт второй матч на турнире. В первом подопечные Туомаса Саммелвуо не без труда обыграли Аргентину — 3:1. Теперь их ждёт ключевое противостояние с действующими бронзовыми призёрами ОИ и ЧМ американцами. Любопытно, что пять лет назад в матче за третье место Олимпиады в Рио-де-Жанейро США встретились как раз с отечественным коллективом. Россияне были близки к победе и вели по сетам 2:0, но умудрились отдать три партии подряд и остались без наград.

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Женскую сборную по водному поло тоже ждёт непростой соперник — Венгрия. Наставник коллектива Андрей Белофастов после тяжёлой победы над Китаем с разницей в один мяч подчеркнул, что «мадьяры» куда выше классом представителей Поднебесной. С другой стороны, россиянки недавно обыграли их в Мировой лиге — 14:13.

Наконец, в Токио разгораются соревнования по теннису. Новая неделя откроется противостояниями второго круга. До данной стадии добрались пять представителей нашей страны (Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Елена Веснина — у женщин, Даниил Медведев — у мужчин). Также Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой.

Все отечественные спортсмены должны легко проходить дальше. Например, вторая ракетка планеты Медведев померится силами с малоизвестным индусом Сумитом Нагалем, который занимает лишь 160-е место в рейтинге ATP.

В свою очередь, Павлюченкова сыграет со средней немкой Анной-Леной Фридзам. Александрова встретится с «тёмной лошадкой» Надей Подорской из Аргентины, которая осенью прошлого года сенсационно пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос». Пожалуй, меньше остальных повезло опытной Весниной, которая получила в оппоненты 58-ю ракетку мира из Италии Камилу Джорджи. Вдобавок Елену в паре с Кудерметовой ждёт поединок с Кике Бертенс и Деми Схюрс (Нидерланды) в парном разряде.