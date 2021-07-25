Тренер сборной США по баскетболу высказался о первом поражении за 17 лет на ОИ

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович прокомментировал первое поражение команды на Олимпиаде за 17 лет.

«Я думаю, что это немного неправильно, если все ожидают, что сборная США будет легко всех побеждать. Мы должны упорно работать, как и другие команды. И в течение этих 40 минут соперник действовал лучше, чем мы», — цитирует Поповича AP News.

На Играх в Токио американцы проиграли Франции со счётом 76:83. До этого последний раз команда США уступала на ОИ-2004 в Афинах.

Ранее сообщалось, что американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет.