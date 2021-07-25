Тренер сборной США по баскетболу высказался о первом поражении за 17 лет на ОИ
- Reuters
«Я думаю, что это немного неправильно, если все ожидают, что сборная США будет легко всех побеждать. Мы должны упорно работать, как и другие команды. И в течение этих 40 минут соперник действовал лучше, чем мы», — цитирует Поповича AP News.
На Играх в Токио американцы проиграли Франции со счётом 76:83. До этого последний раз команда США уступала на ОИ-2004 в Афинах.
Ранее сообщалось, что американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет.