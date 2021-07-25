Тренер сборной США по баскетболу высказался о первом поражении за 17 лет на ОИ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович прокомментировал первое поражение команды на Олимпиаде за 17 лет.
Тренер сборной США по баскетболу высказался о первом поражении за 17 лет на ОИ
  • Reuters

«Я думаю, что это немного неправильно, если все ожидают, что сборная США будет легко всех побеждать. Мы должны упорно работать, как и другие команды. И в течение этих 40 минут соперник действовал лучше, чем мы», — цитирует Поповича AP News.

На Играх в Токио американцы проиграли Франции со счётом 76:83. До этого последний раз команда США уступала на ОИ-2004 в Афинах.

Ранее сообщалось, что американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить