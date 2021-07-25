Россия занимает пятое место в общем зачёте после второго дня на Играх в Токио
- РИА Новости
На счету российской команды всего семь наград — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Лидером зачёта является Китай, у которого после двух дней соревнований шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Второе место занимает Япония (пять золотых, одна серебряная), а замыкает тройку США (четыре золота, два серебра, три бронзы).
Ранее стал известен список всех медалистов второго дня Олимпиады в Токио.