Россия занимает пятое место в общем зачёте после второго дня на Играх в Токио

По итогам второго соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место в медальном зачёте.

На счету российской команды всего семь наград — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Лидером зачёта является Китай, у которого после двух дней соревнований шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Второе место занимает Япония (пять золотых, одна серебряная), а замыкает тройку США (четыре золота, два серебра, три бронзы).

Ранее стал известен список всех медалистов второго дня Олимпиады в Токио.