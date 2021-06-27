Заявка на абсолютный титул: что означает для Молдавского завоевание пояса временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе

Победа Валентина Молдавского над Тимоти Джонсоном позволила ему завоевать временный титул Bellator в тяжёлом весе и гарантировать себе возможность сразиться с обладателем абсолютного звания Райаном Бейдером. При этом возможно, что россиянин получит трофей и без боя с американцем. При каком условии Молдавского ещё до конца года могут объявить полноправным чемпионом в категории до 120 кг и у кого есть шанс стать его следующим оппонентом — в материале RT.

Накануне список российских чемпионов Bellator пополнился новым именем. Валентин Молдавский одержал победу над Тимоти Джонсоном на 261-м турнире организации и завоевал временный пояс в тяжёлом весе. Таким образом, он как минимум укрепился в статусе первого претендента на абсолютное звание и гарантировал себе бой с Райаном Бейдером. А при удачном раскладе и вовсе может унаследовать пояс американца.

Как зачастую и бывает, проведение схватки за временный титул продиктовано тем, что действующий чемпион либо не может отстаивать своё звание по состоянию здоровья, либо уклоняется от подобных обязанностей по иным причинам. В случае с Бейдером причиной были не травмы, а его сосредоточенность на выступлениях в более привычном для него полутяжёлом весе, а также Гран-при. Победа в нём позволит Райану не только вернуть себе утерянный трофей, но и заработать миллион долларов. В мире ММА подобные гонорары получают лишь считанные спортсмены, поэтому отказываться от такой возможности было бы необдуманно.

Таким образом, на момент официального анонса битвы между Молдавским и Джонсоном в мае титул в тяжёлом весе не защищался на протяжении 20 месяцев. Да и назвать полноценным бой между Бейдером и Чейком Конго крайне сложно. Уже на 232-й секунде француз получил тычок в глаз и не смог продолжать драться. Повтор момента не даёт однозначного ответа на вопрос, было ли попадание случайным или американец специально пытался обеспечить себе преимущество. Но рефери Майк Белтран не нашёл «состава преступления» в действиях Райана и признал дуэль несостоявшейся (no contest).

В мае 2020 года Бейдер обещал предоставить реванш Конго после того, как защитит пояс в полутяжёлом дивизионе, однако с того момента многое изменилось. Сам Райан потерпел поражение нокаутом от Вадима Немкова, а Чейк раздельным решением судей уступил Джонсону. В то же время в список топ-бойцов категории ворвался Молдавский, поочерёдно взявший верх над Хави Айялой и Роем Нельсоном. Глава Bellator Скотт Кокер не мог игнорировать все эти события, поэтому и постановил организовать сражение за временное звание между Тимоти и Валентином.

В преддверии схватки Молдавский считался фаворитом и вряд ли кто-то сомневался, что именно он возьмёт верх. Несмотря на недавние успехи, Джонсон мало изменился со времён выступлений в UFC и оставался довольно средним бойцом. Он никогда не обладал нокаутирующим ударом и скоростными характеристиками, а также испытывал серьёзные проблемы с выносливостью. И это с учётом того, что ранее он ни разу не проводил в клетке более трёх раундов, а на этот раз ему предстояло биться на протяжении пяти.

Тем не менее, Джонсон выступил довольно неплохо для себя самого и прошёл всю дистанцию, причём в последних двух отрезках не смотрелся измотанным. Да, назвать его выступление успешным крайне сложно, о чём свидетельствуют и обилие пропущенных ударов, и практически полное отсутствие ярких атакующих моментов с его участием. Исключением можно считать разве что эпизод в середине второго раунда, в ходе которого он несколько раз настиг Молдавского. Но этого оказалось явно недостаточно для триумфа, что и подтвердили судейские записки. Все трое арбитров отдали предпочтение россиянину, а один из них и вовсе не увидел превосходства американца ни в одной из пятиминуток — 50:45.

При этом и сам новоиспечённый временный чемпион и многие его болельщики ожидали, что победа над Джонсоном будет более уверенной. Неудивительно, что по окончании битвы сам Молдавский признался, что оказался недоволен своим выступлением и рассчитывал «полегче пройти» американца. И в этом плане со спортсменом сложно не согласиться. Валентин и правда провёл не самый лучший поединок и заставил задуматься о своих перспективах в возможном сражении с Бейдером.

Колоссальная разница в весе (Молдавский оказался на 11 килограммов легче Джонсона) позволяла рассчитывать на то, что российский боец будет заметно превосходить американца в скоростных качествах. И в какой-то мере это действительно было так. В то время как Тимоти неторопливо передвигался по клетке, с трудом сокращая дистанцию, Валентин демонстрировал неплохую для тяжеловеса работу ног. Проблема в том, что большинство его финтов и перемещений не приносили ему никаких дивидендов, а также не спасали от пропущенных ударов.

Takedown secured by Valentin Moldavsky!



We are heading into the Championship rounds live on @SHOsports. #Bellator261pic.twitter.com/UcVvev4yTx — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

Временами Молдавский действовал излишне осторожно и не наказывал Джонсона за его неспешность, что во многом и привело к проигрышу второго раунда. За исключением кратковременного всплеска активности и эмоциональной реакции в концовке отрезка, американец не сумел запомниться ничем стоящим. Но излишняя осторожность и постоянная работа на отходах в исполнении Валентина привела к тому, что двое судей всё равно отдали предпочтение уроженцу Ламбертона.

Что особенно удивительно, Молдавский был неубедителен в борьбе и клинче. Если в большинстве предыдущих поединков он практически постоянно оказывал давление на противника и зачастую затаскивал того на настил, то на этот раз обошёлся без тейкдаунов. Безусловно, в концовке третьего раунда он некоторое время контролировал стоявшего на одном колене Джонсона, а затем уронил того при попытке подняться, но полноценно перевести его на землю и зафиксировать там не сумел. Невероятным образом это действие нашло отражение в статистике, хотя в том же UFC подобное уже не считают.

Так или иначе, для Молдавского битва с Джонсоном прошла неидеально. Она продемонстрировала наличие у него пробелов в ряде аспектов, которые необходимо исправить в преддверии возможной дуэли с Бейдером. В отличие от соотечественника, Райан — природный полутяжеловес и будет если не превосходить Валентина в скорости, то, как минимум, не уступать ему. При этом он значительно острее в стойке, не менее опасен в партере, а также обладает отличным кардио. Если Тимоти был вынужден экономить силы и «взрываться» лишь эпизодически, то действующий чемпион способен атаковать гораздо чаще. Молдавскому наверняка хватит мощи, чтобы сдерживать Бейдера в клинче, но для проведения тейкдауна может не хватить резкости и техники.

Однако на данный момент есть все основания полагать, что Бейдер не станет следующим соперником Молдавского в Bellator. Как отметил сам россиянин, вероятно, в скором времени его признают абсолютным чемпионом организации в тяжёлом весе, и необходимость проводить встречу с американцем отпадёт сама собой. Если Райан сумеет пробиться в финал Гран-при в дивизионе до 92 килограммов, то вряд ли вернётся в тяжёлый вес до середины 2022 года. В этом случае логично будет лишить его звания, а по возвращении в категорию предоставить шанс подраться за пояс.

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В истории смешанных единоборств уже был подобный прецедент. В 2018 году Абсолютный бойцовский чемпионат лишил титула в лёгком весе Конора Макгрегора. Тот выиграл звание в ноябре 2016-го, но впоследствии занялся подготовкой к боксёрскому бою с Флойдом Мейвезером-младшим, в связи с чем не провёл ни одной защиты. В попытке вдохнуть жизнь в дивизион, UFC сначала организовал битву за временный пояс между Тони Фергюсоном и Кевином Ли, а впоследствии абсолютное звание завоевал Хабиб Нурмагомедов. По возвращении в ММА ирландец получил право поспорить за трофей, но не преуспел.

Что касается возможных оппонентов воспитанника Фёдора Емельяненко, то одним из них является вышеупомянутый Конго. Несмотря на поражение от Джонсона, француз расположился на второй строчке в последней версии рейтинга Bellator (Валентин был третьим). Это подтверждает, что промоушен по-прежнему очень высоко оценивает 46-летнего ветерана и вполне может предоставить ему шанс сразиться за титул. С учётом того, каким образом завершился его бой с Бейдером, подобный вердикт матчмейкеров можно будет считать справедливым. Ведь до того момента он имел беспроигрышную серию из восьми схваток, в которых взял верх над Виталием Минаковым, Александром Волковым, Аугусто Сакаи и Тони Джонсоном.

Тем не менее, наиболее высокие шансы стать первым претендентом у Линтона Васселла. На данный момент он идёт на серии из двух досрочных побед, причём в обоих случаях его соперники не смогли продержаться в клетке и девяти минут. Сначала он нокаутировал ветерана PRIDE Сергея Харитонова, а затем — экс-бойца UFC Ронни Маркеса. В июле он схлестнётся с ещё одним бывшим представителем чемпионата Марсело Голмом, а в случае успеха наверняка поднимется на первое место в рейтинге категории.