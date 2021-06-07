«Высказал предпочтение, но решать будет Кокер»: Фёдор Емельяненко — о возможном сопернике и турнире Bellator в России

Фёдор Емельяненко подтвердил, что руководство Bellator предлагало ему экс-бойцов UFC Джуниора дос Сантоса и Алистара Оверима в качестве возможных соперников. Легендарный российский боец также признался, что его следующий поединок планируется организовать в России, рассказал, сколько схваток ему осталось провести по действующему контракту с организацией, и ответил, как относится к битве между его братом Александром и рэпером Джиганом.

— В Кемерове прошёл чемпионат России по ММА. Как оцените уровень организации мероприятия?

— Мне кажется, лучше не бывает. Всё прошло замечательно.

— Нынешний турнир посетил глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керет Браун. Насколько высока вероятность того, что в будущем в Кемерове состоится чемпионат мира по смешанным единоборствам?

— У Кемерова уже был опыт проведения крупных соревнований. Кузбасский регион зарекомендовал себя как один из сильнейших не только в плане воспитания бойцов, но и организации мероприятий. Керет приехал посмотреть на возможную платформу для будущих турниров. По общению с ним понял, что он очень удовлетворён, расположен устроить здесь крупное мероприятие.

— В этом году Союз ММА России празднует десятилетний юбилей. Как оцените проделанную за эти годы работу?

— Придётся долго перечислять, что именно было сделано. Организация имеет представительство во многих городах и старается проводить турниры в разных регионах. Союз ММА России зарекомендовал себя как одна из лучших спортивных федераций страны. У нас уже есть заслуженные мастера спорта и тренеры. Кроме того, наши бойцы успешно выступают и в международных организациях — PFL, Bellator, UFC. Тот же Пётр Ян — выходец из союза.

— Насколько известно, в 2021 году вы планируете провести очередной поединок в рамках своего «прощального турне». В настоящий момент вы находитесь в активной фазе подготовки?

— Да, я тренируюсь, готовлюсь. Спаррингую с ребятами в Старом Осколе. Например, с Валентином Молдавским, который готовится к титульному поединку за вакантный пояс Bellator в тяжёлом весе. Молодёжь готовится к соревнованиям. Так что я пока ещё в строю.

— Президент BellatorСкотт Кокер говорил, что вам предложили несколько соперников. Вы уже сделали выбор?

— Это громко сказано. Мы обсуждали эту тему. Я высказал своё предпочтение, но решать будет Скотт.

— Поединок с вашим участием планируется провести на турнире в России?

— Как я понял из наших бесед с Кокером, Bellator собирается устроить шоу в России. Надеюсь, что для участия в нём привлекут и других наших ребят. Например, Анатолий Токов — первый претендент на титул в среднем дивизионе, Валентин скоро будет биться. Вадим Немков очень мощно выступает. Может быть, схватку с участием парней устроят именно в рамках этого мероприятия.

— Среди предложенных вам оппонентов значились Джуниор дос Сантос и Алистар Оверим?

— Да. Думаю, что это хорошие бойцы. Но мы посмотрим. В ближайшее время я вылетаю с Валентином Молдавским в США. Там будет детальный разговор о будущем турнире в России и о моём поединке.

— Когда заходит речь о дос Сантосе и Овериме, многие говорят: «Фёдора надо пожалеть. Не надо пускать его под каток». Как вы к этому относитесь?

— Спасибо большое за беспокойство. Но я готов биться.

— Также были слухи, что вы можете провести долгожданную битву с Броком Леснаром. Экс-чемпион UFC входил в пул ваших возможных соперников?

— Как я понял, Леснар не собирается продолжать карьеру в ММА. В принципе, я готов. Вопрос в том, на какой платформе.

— Вы сами не называли Кокеру имя оппонента, с которым было бы интересно подраться именно вам?

— Было одно предложение, но я не могу его разглашать. Понимаете, вы допытываетесь до меня, но есть вещи, которые должен объявлять Bellator в лице Скотта. Дело промоушена — называть конкретную дату соревнований и имя соперника.

— По разной информации, до ухода из спорта вы собирались провести один или два боя. Это так?

— По действующему контракту с Bellator у меня осталось два поединка. Но в соглашении есть пункт, согласно которому я могу завершить карьеру после первого из них. В зависимости от самочувствия.

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— На чемпионате России по ММА выступал рэпер Джиган, который может стать следующим соперником вашего брата — Александра Емельяненко. Что вы думаете по поводу этого возможного боя по правилам бокса?

— Ничего. Не являюсь поклонником Джигана. Наверное, певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — драться.

— Вам предлагали сразиться с кем-либо из мира шоу-бизнеса?

— Нет, но были предложения выступить по правилам бокса. Пока не тороплюсь.

— В последнее время проводится очень много нестандартных боёв, например, широко обсуждается схватка между блогерами Хасбуллой и Абдурозиком. Допустимо ли проводить подобные дуэли?

— Лично я против таких боёв. Когда я работал в Министерстве спорта, приходило множество предложений устроить что-то подобное. Например, с участием футбольных фанатов. Люди, имевшие отношение к единоборствам, хотели устраивать схватки по собственным правилам — биться посреди автомобильных покрышек и тому подобное. Но я за то, чтобы поединки проводились так, как прописано в регламентах.