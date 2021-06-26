Молдавский прокомментировал победу над Джонсоном и становление временным чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский прокомментировал победу над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 261.

«Устал, но рад, что выиграл. Недоволен поединком, думал, полегче пройду. Действовал по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами мог забрать раунды. Сейчас пока не буду думать о Райане Бейдере. Когда начну к нему готовиться, будут предположения», — сказал Молдавский.

Поединок проходил в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) и завершился по итогам пяти раундов судейским решением со счётом 50:45, 49:46, 49:46.

Таким образом, Молдавский стал временным чемпионом Bellator.

Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.