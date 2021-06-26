Молдавский победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 261.

Поединок проходил в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершился по итогам пяти раундов судейским решением со счётом 50:45, 49:46, 49:46.

Таким образом, Молдавский стал временным чемпионом Bellator.

В соглавном бою турнира американка Лиз Кармуш победила японку Тана Ватанабэ. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.