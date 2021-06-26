Молдавский победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator
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Поединок проходил в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершился по итогам пяти раундов судейским решением со счётом 50:45, 49:46, 49:46.
Таким образом, Молдавский стал временным чемпионом Bellator.
В соглавном бою турнира американка Лиз Кармуш победила японку Тана Ватанабэ. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.