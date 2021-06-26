Александр Емельяненко выразил желание выступить на турнире Bellator в Москве вместе с братом

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость о том, что его брат, легендарный боец Фёдор Емельяненко, выступит 23 октября на турнире Bellator в Москве.
Александр Емельяненко выразил желание выступить на турнире Bellator в Москве вместе с братом
  • РИА Новости

«Рад, что спустя много лет брат выступит на родной земле, перед своими болельщиками. Я знаю, он давно этого хотел. Приход Bellator в Россию — отличная новость. Ещё одним сильным и конкурентоспособным промоушеном в стране стало больше. Как идея: мы оба могли бы выступить на одном турнире», — цитирует Александра Емельяненко «Всё про спорт.ру».

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.

Ранее Фёдор Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном.

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