Фёдор Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном
- globallookpress.com
«Поздравляем с победой! Ещё один чемпионский пояс везём в Россию», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.
Поединок проходил в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершился по итогам пяти раундов судейским решением со счётом 50:45, 49:46, 49:46.
Таким образом, Молдавский стал временным чемпионом Bellator.
Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.