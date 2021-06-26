Фёдор Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал победу своего соотечественника Валентина Молдавского над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 261.
Фёдор Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном
  • globallookpress.com

«Поздравляем с победой! Ещё один чемпионский пояс везём в Россию», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Поединок проходил в ночь на 26 июня (мск) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и завершился по итогам пяти раундов судейским решением со счётом 50:45, 49:46, 49:46.

Таким образом, Молдавский стал временным чемпионом Bellator.

Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.

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