«Профессионалы — это про деньги»: 41-летняя Русина о любительских ММА, работе тренером и желании служить в спецназе

О большинстве профессиональных бойцов забудут сразу по окончании их карьеры, а олимпийские чемпионы останутся в памяти навсегда. Об этом в интервью RT заявила золотая медалистка чемпионата России по смешанным единоборствам 2019 года Ольга Русина. Спортсменка призналась, что мотивирует её продолжать выступать в 41 год, рассказала, как приняла решение работать детским тренером, и ответила, почему её не взяли служить в спецназ.

— Две недели назад в Кемерове прошёл чемпионат России по ММА. Для вас турнир сложился крайне неудачно — вы не смогли принять участие в бое. Расскажите, что именно произошло.

— Отравилась. Выпила сульфат магния, а организм среагировал на него не лучшим образом: тошнота, рвота. Ждала, вдруг пройдёт, но потом попросила вызвать скорую. Впоследствии по состоянию поняла, что даже если пойду на взвешивание, то выступить уже сил не останется. Стояла и понимала, что мне плохо.

Моя воспитанница Полина Балдина выступала на турнире, а я даже не имела возможности её секундировать. В итоге она завоевала бронзу в весовой категории до 56,7 килограмма без моей поддержки. Теперь поедет на чемпионат Европы.

— Многие бойцы отмечают, что с возрастом всё тяжелее делать вес. Насколько сложно вам?

— У женщин данный процесс проходит иначе. Мужчины потеют на 50% больше, метаболизм совершенно другой. А у нас после 30 всё становится ещё сложнее. Всё же мы существа детородные, присутствует жировая прослойка, поэтому очень сложно делать вес. Либо нужно держаться в пределах двух-трёх килограммов от лимита, но это непросто.

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— Сколько вам надо было согнать перед чемпионатом России?

— 15 кг. И мне это почти удалось, остановилась на цифре 14. Дело в том, что в ходе подготовки получила травму и в период восстановления набрала четыре кило. Так что в итоге всё в совокупности и помешало — и повреждение, и возраст. Весогонка — самое сложное. Недавно проходила осмотр — с сердцем полнейший порядок.

Ничего, будем работать. Подключим диетологов, найдём выход из ситуации. Сложно ещё и то, что любители обязаны проходить взвешивание перед каждым днём турнира.

— Вас не удивило решение организаторов проводить предварительные поединки среди девушек в шестиметровой клетке?

— На мой взгляд, организаторы поступили в корне неправильно. Маленькая клетка удобна для представительниц борцовского стиля, в то время как ударницам там крайне некомфортно. В то же время в финале схватки проходили уже в девятиметровой клетке, следовательно, спортсменкам вновь приходилось перестраиваться, менять план на бой.

Не понимаю, почему нельзя было поставить две полноценные, девятиметровые клетки. Кроме того, секундантам и судьям также крайне неудобно работать. Сидишь и видишь только пятки бойцов. А ведь арбитрам нужно выставлять оценки, выносить решение о победителе.

— Вы год готовились к турниру — и такое разочарование. Что чувствовали по его окончании?

— У меня были очень большие ожидания от этого турнира. Всё же это был первый чемпионат России после пандемии. За последний год мы неоднократно выезжали, пытались выступать на различных соревнованиях, но это всё не то. В итоге в апреле я частично порвала себе связки, а теперь ещё и проблемы с весогонкой. Рада лишь, что моя воспитанница «выстрелила». Будем продолжать работать в паре, и неважно, что выступаем в разных дивизионах. У меня борцовская база, раньше занималась дзюдо и самбо, спокойно спаррингую с партнёром из любой весовой.

В команде «Варяг» нам сказали, что в скором времени поедем на сборы. Пока точно не известно, где они пройдут — в Крыму или где-либо ещё. А я определюсь с диетологом, в каком весе буду выступать и буду готовиться к следующему чемпионату России. Если не возникнет вариантов с переходом в профессионалы.

— Предложения поступали?

— На мой взгляд, я пока не готова к этому. Всё же там слишком жёстко, да и опыта пока маловато. Когда я начала заниматься смешанными единоборствами, то умела только бороться. Со временем меня научили бить руками, тайскому боксу, но изучение подобных техник — небыстрый процесс. Конечно, хочется зарабатывать. Если начальство скажет, что пришло время, то соглашусь. Но нужно подписать хороший контракт. Я не буду драться за 20 тыс. рублей. Всё же мне 41 год.

— Сейчас предлагают 20 тыс. рублей?

— Во время чемпионата мира 2019 года в Бахрейне поступило предложение попробовать себя в PFL. Я отказалась. Сейчас вновь предложили подраться. Показала начальству, пообещали узнать подробности. Но я пока ничего не ответила.

Потом немного узнала про свою возможную соперницу. Оказалось, что это олимпийская чемпионка, которая выступает в легчайшей категории. Судя по всему, они не знают, сколько я вешу. Не буду же я гонять с 80 до 61,2 кг. Насколько вижу, этой девушке подсовывают «мясо», но я бы не хотела выступать в подобном качестве. Я бы хотела подраться в хорошей лиге. Поступило бы предложение от Bellator — согласилась бы. Но это абстрактно. Сейчас представляю клуб «Варяг», и меня всё устраивает.

— Наверняка многие болельщики смотрят и не понимают, что заставляет человека продолжать выступать в любителях в 41 год. Ведь в таком возрасте многие профессиональные бойцы уже завершают карьеру.

— Я начала заниматься ММА в 38 лет. Включила телеканал «Матч! Боец» и захотела выступать в профессиональных боях. Не знала, с чего начать, предлагали подраться в казино — согласилась. Но потом появился шанс выступить в отборочном турнире на чемпионат России. Решила попробовать там, а в итоге завоевала золотую медаль в категории до 70,3 кг.

— Как готовились к дебюту в ММА?

— Буквально полгода позанималась, набрала форму — и сразу в клетку. Перед первым боем сказала: «Вы хоть правила мне объясните». Поначалу лишь боролась, и этого было достаточно. Если ты уложил человека на канвас и уверенно его контролируешь, он вряд ли сможет подняться. Зато есть возможность завершить схватку досрочно. Однако со временем начала пробовать новое, становилось всё интереснее и интереснее. Но ногами бить так и не стала. Я невысокая, мне это неудобно. Лучше посоревноваться в партере.

— Следовательно, сейчас вас привлекает прежде всего развитие?

— Безусловно. Причём не только как бойца, но и как наставника. Посмотрите, в целом в единоборствах очень мало специалистов-женщин. В своё время мне не дали заниматься тренерской деятельностью у себя, на Алтае. А сейчас поддерживают.

— С чего началась ваша тренерская практика?

— Оборудовала спортивный зал площадью 40 кв. м в гараже, татами нам дали на время. Набрала деревенских детей. Скоро будет год, как занимаюсь с ребятами. Там ко мне и попала Полина. Очень образованная девочка, закончила музыкальную школу с красным дипломом, занимается волейболом, великолепно рисует. Родители поначалу не хотели, чтобы она выступала в смешанных единоборствах, но она добилась своего.

— Чем было вызвано решение набрать учеников? Желание иметь постоянный заработок или передавать опыт молодому поколению?

— В своё время закончила физкультурный университет по специальности «тренер-преподаватель самбо и дзюдо». По самбо выигрывала чемпионат мира в 1996 году, находилась на контракте в училище олимпийского резерва. Затем работала педагогом в школе на протяжении четырёх лет. Я нормально схожусь с детьми, мне комфортно с ними. Но, если честно, набрала воспитанников для заработка.

Как чемпионке России по ММА, предложили провести мастер-класс в школе села Ая. Думала, придёт человек пять, а там их сто! Директор сказал: «Если будете заниматься с детьми бесплатно, то разрешим». Удивилась: «А вы сами бесплатно преподаёте? Мне нужно жить на что-то».

— Что было дальше?

— Пошла таксовать, а через некоторое время купила боксёрскую грушу, потом ещё одну, тренажёры, гантели, фитболы. Поначалу заниматься приходили 29 человек — 17 маленьких и 12 взрослых. Лично я не думала, что кто-то «выстрелит», но со временем начала присматриваться к некоторым ученикам. В тот момент и заметила Полину, спросила, чего она хочет. Она ответила: «Драться».

На самом деле заниматься ходит не так много детей, кроме того, они постепенно отсеиваются. Это же не потенциальные олимпийские чемпионы, над которыми трясутся родители. Кроме того, сама не смогла бы заниматься с большим количеством учеников. Всё же самой тоже нужно тренироваться.

— Выступать в любителях и при этом содержать собственную школу — довольно затратно. Вам помогает федерация или приходится параллельно работать?

— Я выступаю за Тульскую область, КСЕ «Варяг», поэтому перелёты, проживание, сборы и участие в крупных турнирах оплачиваются.

— Женщины стали активно выступать лишь в 2010-х годах, а в UFC первый женский поединок прошёл лишь в 2013-м. И многие до сих пор не до конца признают девушек в ММА.

— Это действительно так. Но посмотрите, что происходило на чемпионате России. Болельщики буквально висели на клетке, когда выступали девушки. На пацанов практически не смотрели. Каждый женский поединок — настоящее шоу. Надеюсь, нас поддержат, введут в реестр и женщины-бойцы также смогут получать звания мастеров спорта. Необходимо продолжать развивать женские ММА.

Почему в том же рукопашном бое всё официально, девушки получают зарплату, а у нас нет? Чем отличаются смешанные единоборства? Возможно, насмотрелись профессиональных поединков, где всё довольно жестоко, кровь, рассечения. Но ведь у нас не так.

— В других странах лучше поддерживают женские ММА?

— Нужно брать пример с тех же казахов. В 2019 году их делегация приехала в Бахрейн за три недели до старта чемпионата мира. Всё было оплачено, девушки успели привыкнуть к климату. Нужно понимать, что у нас, женщин, гораздо тоньше устроен организм, в процессе перелёта могут случиться отёки. Например, я набрала два килограмма, а ведь их надо как-то «слить».

Конечно, проспонсировать шестерых девчонок недёшево, но ведь они выступают за Россию, представляют свою страну на международных соревнованиях. Посмотрите на Викторию Дудакову. Выиграла первенство Европы, завоевала бронзу на чемпионате мира, теперь бьётся в Open FC. Мы общались с ней недавно. Сказала, что подписала контракт с промоутерской компанией, которая занимается интересами Джона Джонса (экс-чемпион UFC, бывший первый номер pound-for-pound. — RT).

— Правда, что в своё время вы мечтали служить в десантных войсках?

— В 2000 году закончила бороться и приехала в Республику Алтай. Хотела устроиться в спецназ, ОМОН — что-то в этом роде. На меня все смотрели широко раскрытыми глазами. Глядя на мой послужной список, говорили: «Были бы вы мужчиной, мы бы вас взяли». Впоследствии позвонили и предложили поработать в Новосибирске, сказали, что там есть одно место в подразделении — специально для женщин. Отказалась.

— Почему?

— К тому моменту уже провела достаточно времени в общежитиях. В Горно-Алтайске у меня была квартира, поэтому хотела работать именно там. Пошла преподавать в школу, а спустя семь лет мне предложили работу судебного пристава — согласилась. Стояла в бронежилете на досмотре, училась стрелять из пистолета, автомата.

— Но потом вы уволились. Надоело?

— Не только. Не отпускали на соревнования. Я в то время занималась рафтингом.

— Ещё и рафтингом?

— Да, я чемпионка России по рафтингу.

— Как получилось так, что вы занялись этим видом спорта?

— В 2006 году позвали меня принять участие в соревнованиях, которые проводились на реке Катунь. Сказали, что одна из их напарниц заболела. Ответила: «Да вы что, девчонки, я боюсь». Но потом согласилась. На Кубке мира мы заняли второе место, потом выиграли национальное первенство и отобрались на чемпионаты мира (в Южную Корею) и Европы (в Австрию). Кстати, позднее этот опыт мне здорово пригодился. За время выступлений по рафтингу научилась «чувствовать» воду, видеть подводные камни и подумала: почему бы не возить людей на моторной лодке? Купила себе одну, так несколько лет и зарабатывала. Ставить её было некуда, пришлось купить участок в селе Ая. Поэтому и перебралась туда.

— Почему перестали заниматься рафтингом?

— В один момент всё продала. Не очень комфортно чувствовала себя. Всё же постоянно в воде. Спина давала о себе знать. А потом уже начала выступать в ММА.

— Что станет для вас сигналом, что со смешанными единоборствами необходимо заканчивать?

— Планирую выступать, пока будет позволять здоровье. Лично мне нужно решить лишь проблему с диетологией. Необходимо найти того, кто будет меня вести, прорабатывать конкретные вопросы. Мне самой сложно в этом разобраться. Я человек совдеповской закалки: мне сказали — я сделала. Например, у меня есть тренер по тайскому боксу, который моложе меня. Но я всё равно обращаюсь к нему на «вы», с уважением.

Сейчас моя цель — помочь Полине. Если до этого момента она работала на меня, то сейчас уже я буду трудиться ради неё. Сначала надо помочь ей выступить на чемпионате Европы, а уже потом самой набрать форму.

— Вы так тепло отзываетесь о своей воспитаннице. У вас есть дети?

— Нет.

— Почему?

— Потому что постоянно в спорте — то тут, то там. Замуж звали в 18 лет, когда карьера была на пике, но отказалась. А потом — всё.

— Больше не звали?

— Замуж выходишь либо вовремя, либо никогда. С годами всё становится проблематично. Детей нет, но есть ученики. Чем не дети? Вожусь с ними, как со своими. Да и какая разница? Они все общие. Той же Полине помогу, потом, может, спасибо скажет.

Однажды ко мне пришла девочка-дзюдоистка, ученица девятого класса. Сказала, что хочет поступить в школу полиции. Стали заниматься, и у неё всё получилось. Работает в отделе криминалистики. Я очень рада, что каким-то образом повлияла на её жизнь. Она вышла замуж, уже родила второго ребёнка.

— В последнее время много говорят о возможном введении ММА в программу Олимпиады. Если это произойдёт, что для вас было бы более престижно — успешно выступать в профессионалах или выиграть медаль на Играх?

— Профессионалы — это про деньги. На Играх же ты представляешь страну, а звание олимпийского чемпиона — это навсегда. Посмотрите на того же Александра Карелина. Молоток! Выиграл три золотые награды и навсегда вписал себя в историю спорта. Он уже никуда не денется.

А что профессиональные бойцы? Закончат карьеру — и про них никто не вспомнит. Конечно, есть исключения. Те же Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Шлеменко. Но это легенды, не каждому дано добиться подобного. Например, Полину я буду до последнего ограждать от перехода в профессионалы. Она ещё молоденькая, красивая, лицо мягкое. Не надо, чтобы на нём были ужасные рассечения.

— А она сама видит себя в профессионалах?

— Она себя видит там, где скажет ей тренер. Прислушивается ко мне. Я объясняла ей, что если правильно не развивать карьеру, то можно либо сломаться, либо топтаться на месте. Человека нужно направить в правильное русло, а наставник должен быть думающим.