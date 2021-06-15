Габдуллин будет рекомендован на пост вице-президента IMMAF

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Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин подвёл итоги встречи с президентом Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керритом Брауном, который посетил Россию.
Габдуллин будет рекомендован на пост вице-президента IMMAF
  • © Пресс-служба Союза ММА России

«Хочу выразить благодарность Министерству спорта за всестороннюю помощь в развитии смешанных единоборств в России и поддержку наших позиций на международной арене. Для достижения поставленных задач по пропаганде спорта Одес Хасаевич предложил мою кандидатуру на одну из ключевых позиций в IMМAF. Керрит Браун поддержал эту идею, пообещав сначала ввести в комиссию международной федерации, а затем рекомендовать на пост вице-президента. Теперь наша следующая цель — IMМAF», — отметил президент Союза ММА России.

Во время десятидневной поездки Браун посетил Кемерово, где высокого оценил организацию чемпионата России.

Ранее сообщалось, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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