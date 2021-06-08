ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун рассказал, что смешанные единоборства (MMA) могут войти в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

«Смешанные единоборства — бурно развивающийся вид спорта, и мы хотим стать частью олимпийской семьи. Мы усердно работаем в этом направлении», — цитирует Брауна ТАСС.

Президент IMMAF отметил популярность ММА в США и заявил, что в федерации рассчитывают в 2028 году попасть в олимпийскую семью.

«Вполне вероятно, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе смешанные единоборства будут как минимум выставочным видом спорта», — сказал он.

Ранее Браун оценил вероятность участия Нурмагомедова в Олимпиаде.