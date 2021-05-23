Золото Бородина, два серебра в эстафетах и бронза Ефимовой: как российские пловцы завершили чемпионат Европы

В заключительный день чемпионата Европы в Будапеште российские пловцы завоевали пять наград. Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 м комплексом. Анна Егорова заняла второе место на 400 м вольным стилем. Также отечественные четвёрки завоевали два серебра в комбинированных эстафетах. А Юлия Ефимова взяла бронзу на 50 м брассом.

Первые пять видов воскресной программы плавания на ЧМ по водным видам спорта получились непривычно неудачными для российской сборной: лишь Юлия Ефимова сумела подняться на пьедестал на дистанции 50 м брассом (30,22 — бронза). Вторая российская спортсменка, Татьяна Белоногофф, замкнула восьмёрку в этом финале. Михаил Вековищев финишировал шестым на стометровке баттерфляем (чемпионом на этой дистанции с рекордом турнира стал венгр Криштоф Милак — 50,18).

Арина Суркова пробилась в финал «полтинника» баттерфляем, но приплыла последней. Ещё два финала — женский на 200 м на спине и мужской на дистанции 50 м вольным стилем — прошли вовсе без участия россиян. По логике плыть кролевый спринт должен был Климент Колесников, выигравший стометровку вольным стилем с рекордом чемпионата, но он отсеялся в полуфинале днём ранее, показав там 16-е время.

В четырёх оставшихся финалах Россия вполне могла взять больше одного золота. Более того, победа Ильи Бородина была не из числа тех, на которые рассчитывают: на дистанции 400 м комплексным плаванием у России не было наград на континентальных первенствах никогда. Последняя медаль (серебряная) датирована 1985 годом, а завоевал её Вадим Ярощук. А последняя победа была одержана 40 лет назад легендарным олимпийским чемпионом Сергеем Фесенко.

На женской дистанции 400 м вольным стилем утром с лучшим временем вышла в финал Анна Егорова, и это выглядело прогрессом: на предыдущем чемпионате Европы в Глазго она расположилась на второй позиции на дистанции 800 м, но на 400 м призёром не стала. Более того, последняя завоёванная отечественными спортсменками медаль в этом виде датирована всё тем же 1985 годом (Елена Дендеберова завоевала бронзу). В финале Егорова почти на три секунды улучшила свой утренний результат, но коснулась бортика всё же второй (4.06,05): её опередила итальянка Симона Квадарелла (4.04,66)

Гораздо логичнее было бы выиграть в этот заключительный день мужскую комбинированную эстафету. Но увы... В данном виде плавания российские четвёрки дважды остались вторыми, сначала — мужская, а затем и женская. Победителями в обоих случаях стали британцы.

И если для Марии Каменевой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой и Арины Сурковой серебро стало сродни победе, то для четвёрки, в которой стартовали Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев и Андрей Минаков, второй результат мог говорить лишь о том, что спортсмены банально устали. Это неудивительно: Колесников выиграл в Будапеште три золота, Вековищев — два в эстафетах и, помимо этого, плыл индивидуальные дистанции, да и вообще самое время вспомнить о том, что первенство Европы — старт в этом году фактически тренировочный. Но концовка соревнований, несмотря на завоёванное Россией рекордное количество наград (девять золотых, пять серебряных, восемь бронзовых) получилась несколько смазанной.

Теперь же главному тренеру предстоит ломать голову, что делать с Ефимовой. У Юли — две индивидуальные медали на дистанциях 50 и 200 м брассом, четвёртый результат на стометровке и серебро в комбинированной эстафете, где Ефимова прошла свой этап за 1.05,77 с «живого» старта. Но главное, всё это происходило на фоне более чем посредственных выступлений Марии Темниковой — спортсменки, лишившей Ефимову возможности стартовать на Играх в Токио на её коронной двухсотметровке.

Хотя решение, как мне кажется, лежит на поверхности: за годы своих выступлений Юля столько сделала для российского плавания, что это тот самый случай, когда пойти спортсменке навстречу было бы справедливо как никогда.