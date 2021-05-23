Ефимова выиграла бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Россиянка финишировала за 30,22 секунды. Победу одержала итальянка Бенедетта Пилато (29,35), а второй стала Ида Хулкко из Финляндии (30,19). Ранее сообщалось, что пловец Евгений Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине.