Ефимова выиграла бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Россиянка финишировала за 30,22 секунды.
Победу одержала итальянка Бенедетта Пилато (29,35), а второй стала Ида Хулкко из Финляндии (30,19).
Ранее сообщалось, что пловец Евгений Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине.
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