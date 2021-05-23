Ефимова выиграла бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом

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Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Ефимова выиграла бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Россиянка финишировала за 30,22 секунды.

Победу одержала итальянка Бенедетта Пилато (29,35), а второй стала Ида Хулкко из Финляндии (30,19).

Ранее сообщалось, что пловец Евгений Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине.

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